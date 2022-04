Le mois de mai devient le “Mois du Livre audio

Avec 9,9 millions d’audio-lecteurs en 2022 et une hausse de 800.000 d’audio-lecteurs au format numérique par rapport à 2021, le livre audio progresse incontestablement dans les usages de lecture des Français.

Plébiscité pour ses nombreux atouts et le plaisir qu’il procure, le livre audio s’impose comme un autre mode de lecture, accessible à tout âge, sur des supports physiques ou numériques.

Pour stimuler l’intérêt croissant que suscite cette forme artistique orale et dématérialisée d’accès au livre et asseoir davantage sa visibilité auprès de nouveaux publics, les éditeurs de la commission Livre audio du SNE lancent cette année, pour la première fois, « Le mois du livre audio ».

Durant tout le mois de mai 2022, réunis autour du #moisdulivreaudio sur les réseaux sociaux, associations, organisations partenaires et éditeurs de livres organiseront des rencontres, master class et autres événements virtuels ou en librairie pour inviter tous les publics à entendre les plus beaux textes s’animer par la voix et découvrir les bonheurs d’une histoire racontée à voix haute.

À destination des professionnels, les rencontres francophones du livre audio, organisées les 13 et 14 mai à Strasbourg par l’association « La plume de paon », offriront un panorama du marché et des problématiques du secteur dans l’espace francophone, en clôture du festival du livre audio (du 5 au 14 mai en ligne). Enfin, la nouvelle édition du Festival Vox, festival du livre audio et de la lecture à voix haute, viendra clore ce mois spécial par un marathon de lecture le 22 mai à la Maison de la Poésie de Paris.

À l’occasion de ce mois du livre audio, la commission Livre audio du SNE lance également, courant mai 2022, un nouveau site internet entièrement consacré au livre audio : « Lire ça s’écoute ! ». Plateforme de ressources professionnelles sur le livre audio, il proposera également un catalogue exhaustif de titres des éditeurs de la Commission, tous secteurs éditoriaux, formats et publics confondus.

« En mai, j’écoute le livre qui me plait ! Quelle joie de lancer ce premier Mois du livre audio en cette année où la lecture est “Grande cause nationale” », se réjouit Valérie Lévy-Soussan, présidente de la commission Livre audio du SNE.

« Dans notre monde hyperconnecté, c’est de sens, plus encore que de silence, dont nous avons besoin. Le livre prend vie avec sa dimension sonore, son rythme, sa musicalité intime. Nous sommes heureux de cette occasion de mettre sous les projecteurs le cœur de notre métier : le savoir-faire des équipes éditoriales de nos maisons, qui orchestrent et portent nos choix, la vie apportée par les comédiens qui mettent leur art au service des textes d’autrices et d’auteurs d’une fabuleuse diversité », poursuit-elle.

