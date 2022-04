En Floride, des manuels de maths censurés car... trop antiracistes ?

Ron DeSantis, gouverneur de Floride membre du Parti républicain, en est convaincu : les États-Unis ne peuvent pas être racistes. D'ailleurs, ceux qui estiment que certaines situations ou lois font perdurer des inégalités raciales sont sans doute eux-mêmes racistes, selon ses affirmations.

Depuis plusieurs mois, DeSantis est entré en guerre contre les professeurs et bibliothécaires, notamment, qui font état de l'existence d'un racisme systémique aux États-Unis, dans leurs cours ou au sein de leurs collections. Fin 2021, l'État de Floride adoptait ainsi une loi « anti-woke », qui restreignait la liberté d'enseignement en interdisant d'aborder certains sujets, et notamment la fameuse « théorie critique de la race » (critical race theory), laquelle étudie le racisme et les mécanismes qui peuvent le favoriser.

Des conséquences de cette loi se font sentir dans tous les métiers de l'éducation, y compris dans la validation des manuels d'enseignement des mathématiques par le ministère de l'Éducation de l'État : 41 % des 132 ouvrages passés en revue, soit 54 manuels tout de même, ont été censurés par l'État de Floride. Le motif avancé, s'il n'est pas explicité, évoque la théorie critique de la race, mais aussi l'apprentissage social et émotionnel, un « ajout non sollicité », d'après les services de l'État.

Les 54 manuels concernés ne seront donc pas ajoutés à la liste des manuels certifiés conformes par l'État de Floride. Dès son élection en 2019, Ron DeSantis s'était appliqué à faire sortir la Floride du Common Core, une sorte de tronc commun à l'ensemble des États du pays, qui fixe les acquis obligatoires à différentes étapes du cursus scolaire. Il a remplacé ce Common Core par des règles propres à son seul État, sous l'acronyme B.E.S.T., pour Benchmarks for Excellent Student Thinking.

28 manuels rejetés l'ont été pour l'inclusion « de sujets prohibés ou de méthodes non sollicitées », 11 parce qu'ils « n'étaient pas en accord avec les objectifs B.E.S.T. », et 14 pour ces deux raisons. L'État n'a pas précisé les titres ou les éditeurs des manuels écartés, mais les éditeurs ont la possibilité de faire appel de la décision, ou encore de corriger leurs ouvrages avant de les proposer à nouveau.

« Il semblerait que certains éditeurs aient tenté de repeindre une vieille baraque construite sur les fondements du Common Core, en introduisant des doctrines comme l'essentialisme, en particulier à destination, étrangement, des élèves du niveau élémentaire », a commenté Ron DeSantis.

L'organisation PEN America, qui défend la liberté d'expression aux États-Unis et dans le monde, a estimé que la décision de l'État « créait de réelles inquiétudes sur des motivations qui semblent plus politiques que pédagogiques ». « Ces rejets [des manuels] surviennent après de nombreux efforts visant à réduire la confiance dans l'école publique, en utilisant des termes vagues, mal définis, qui sont devenus des mots-clefs pour justifier la censure », souligne Jeremy Young, responsable Liberté d'expression et Éducation chez PEN America.

Photographie : le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, en 2021 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)