Le Kentucky donne le contrôle de ses bibliothèques aux élus politiques 

Ce 14 février 2022, trois sénateurs républicains du Kentucky, Philipp Wheeler, John Turner et John Schickel, déposent un projet de loi. L'objectif : remanier et modifier le fonctionnement des conseils de district des bibliothèques. Dans la plupart des 120 comtés du Kentucky, les bibliothèques sont très largement des districts fiscaux autogérés et autofinancés, créés par une pétition des citoyens.

En juin dernier, la bibliothèque publique du comté de Pike a refusé de céder son bâtiment d'un étage du centre-ville à l'université privée de Pikeville. Ray Jones, ancien leader démocrate au Sénat de l'Etat, a alors critiqué publiquement la décision et le fonctionnement de la bibliothèque, déplorant de ne pas pouvoir choisir les gestionnaires de la bibliothèque. « J’ai l'intention de demander à certains membres de notre délégation législative d'introduire une loi pour changer la façon dont nous choisissons les membres du conseil d'administration de la bibliothèque » a-t-il déclaré lors d'une audience à la cour fiscale.

Un projet introduit, cette année, par les sénateurs républicains : le projet de loi SN 167, intitulé « An act relating to library district boards », entend donner aux juges exécutifs des comtés - un fonctionnaire élu dans le Commonwealth américain du Kentucky, donc un élu politique - le pouvoir de nomination des membres du conseil des bibliothèques.

Avec la nouvelle direction en place, gérée par un représentant élu, le projet de loi permettrait aux bibliothèques de céder leurs bâtiments à des « institutions éducatives », soit en louant les installations existantes, soit en construisant de nouvelles installations au nom de ces écoles ou universités. Une manière de s'opposer au fonctionnement actuel, donc - et de rappeller, sans la nommer, la décision prise par la bibliothèque publique du comté de Pike.

Pour les républicains du Kentucky, raison et démocratie s'imposent : ce projet de loi est une question de « responsabilité ». L’objectif : que les conseils de bibliothèques, qui ont le pouvoir de lever des impôts, répondent à une personne élue par les électeurs. « L’argent utilisé n’est pas représenté par les personnes que j'ai élues » souligne Danny Bentley, membre républicain de la Chambre des Représentants, au journal Herald Leader.

Vers une politisation des bibliothèques ?

Du côté des bibliothèques et des conseils, ce projet de loi passe mal. D'autant plus qu'il a subi une longue épopée au sein des deux chambres du Kentucky : introduit au Sénat, amendé, il passe à la Chambre des Représentants le 14 mars. Le 8 avril, le gouverneur Andy Beshear pose son veto au projet de loi, critiquant la politisation forcée des conseils de bibliothèques. Et malgré les contestations des Républicains, les Démocrates, minoritaires, soutiennent le veto.

Finalement, jeudi dernier, le Sénat comme la Chambre passent outre ce veto, à 4 voix près.

L'émotion s'empare alors de la Chambre des Représentants : « Je suis stupéfaite que nous reconsidérions cette question » s’est exclamée Patti Minter, représentante démocrate. Réfutant les arguments républicains, elle assure que ce projet est simplement né de « disputes » entre quelques chefs de comté et leurs bibliothèques, et met à mal l'ensemble des bibliothèques du comté.

Pour la minorité démocrate et les bibliothécaires, ce projet de loi est une aberration, avec un objectif à peine voilé de politiser les conseils de bibliothèques. Selon leurs directeurs, ce leadership politique se traduira par des intérêts idéologiques renforcés sur leurs étalages : « Les bibliothèques devraient être non partisanes et ouvertes aux personnes de tous les points de vue ».

« Chaque fois qu'il y a un contrôle politique, cela profite au politicien et à ses partisans », a dénoncé Louella Allen, directrice de la bibliothèque du comté de Pike, au journal Herald-Leader. Adopté, le projet de loi a été remis ce 14 avril au Secrétaire d'Etat du Kentucky, le républicain Michael Adams.

Pour de nombreux habitants du Kentucky, cette loi est largement liée au phénomène de censure qui traverse les Etats-Unis depuis plusieurs mois. « D'abord, ils bannissent les livres des salles de classe. Maintenant, ils veulent contrôler nos bibliothèques. Ils ne veulent pas que nous soyons éduqués. Ils ne veulent pas que nous comprenions comment ils nous arnaquent. » s'est exclamé Charles Booker, candidat au Sénat, sur Twitter. « Les bibliothèques sont des bastions de la libre pensée, et une aubaine pour de nombreuses personnes qui ont besoin des ressources offertes à leurs usagers. C'est une très grande erreur. » a renchéri Micki Browning, auteure.

Selon le journal BookRiot, la loi sera mise en oeuvre à partir de janvier 2023.

Crédits : Element5 / Pexels