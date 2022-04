Extorsion”, “menaces” : des accusations se font jour au sein de l'IFLA

« Cette solution a été préférée en prenant en compte le contexte légal et, selon le conseil d'administration, reste la seule envisageable dans cette situation. » Ainsi l'IFLA qualifiait-elle la décision de relever Gerald Leitner de ses fonctions de secrétaire général, un poste qu'il occupait depuis 2016.

La Fédération restait assez discrète sur les raisons qui motivaient cette mise à pied, puisque la procédure semble toujours en cours. Mais Adjoa Boateng, membre du conseil d'administration et présidente du conseil professionnel de l'IFLA, a lancé un appel à ses collègues bibliothécaires dans un email envoyé aux membres du conseil d'administration, que la revue professionnelle suédoise Biblioteksbladet a pu consulter.

Selon ses propres termes, l'ambiance au sein du conseil d'administration est devenue « extrêmement toxique », et risque de l'être encore plus après son message : Adjoa Boateng accuse en effet la présidente du conseil d'administration, Barbara Lison, de n'avoir pas pris en compte le signalement d'un ancien employé de l'IFLA pointant le comportement de Gerald Leitner.

Selon Boateng, celui-ci avait été accusé de harcèlement, de menaces, mais aussi d'avoir détourné des fonds de l'IFLA pour régler la note d'un hôtel 5 étoiles, selon les rapports de deux enquêtes indépendantes sur Leitner. Barbara Lison aurait été la seule à s'opposer à la mise à pied du secrétaire général, poursuit Adjoa Boateng.

La crise au sein de l'IFLA a eu des répercussions sur d'autres membres du conseil d'administration de la fédération : la présidente-élue Antonia Arahova a démissionné de ses fonctions, tout comme le trésorier Perry Moree, deux départs que Boateng relie explicitement au comportement de Barbara Lison.

« Je comprends désormais pourquoi les précédents conseils ont laissé ces événements se produire. La dissimulation d'information, l'extorsion, les menaces » détaille encore Adjoa Boateng dans son email.

L'Association des bibliothécaires de France (ABF), membre de l'IFLA, mais aussi le Comité français international bibliothèques et documentation (CFIBD) et l'Association des Professeurs Documentalistes de l'Éducation Nationale (EPDEN) appellent, dans un communiqué commun, à des actions pour que l'IFLA « puisse redevenir un véritable espace transparent de débat et de travail pour le bien commun des bibliothèques, de leurs personnels et de leur public ».

« Les associations professionnelles françaises membres de l’IFLA affirment leur soutien aux employés de l’IFLA, qui ont manifestement travaillé dans des conditions très difficiles depuis plusieurs années. Elles regrettent que de tels agissements affectent le management de notre profession et demandent au conseil d’administration et aux dirigeants de l’IFLA une transparence maximale sur la situation et sur les actions menées pour remédier aux problèmes actuels », précise encore le communiqué.

