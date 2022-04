Un nouveau futur se dessine pour les livres : Extended book

Que sont les Extended Books et quel est leur principal objectif ? Les Extended books permettent d’accéder, sur un espace en ligne dédié et relié au livre par un QR code, à une quantité de contenus numériques liés au livre en question, qui peuvent être considérés un point de départ pour collecter des matériaux et des informations pour enquêter sur un thème ou une question.

Il peut s’agir d’une variété de contenus accessibles en ligne, tels que des interviews, des vidéos, des critiques des fichiers audio… Le livre est alors enrichi de composants multimédias et peut également recevoir les suggestions des lecteurs.

Aller au-delà du livre

Pour accéder au contenu, il suffit de scanner le QR code situé sur la quatrième de couverture du livre ou de saisir l’URL courte située à l’intérieur du livre. Le rôle de l’éditeur est ainsi étendu : il peut dépasser les limites du livre et accompagner le lecteur dans la découverte d’un nouveau sujet, lié au livre en question.

Extended Book peut également être intégré à la norme ISBN-A, le service de l’agence ISBN qui permet de créer une page de présentation en ligne sur le contenu supplémentaire du livre, accessible via un QR code.

Enfin, la plateforme Extended Book peut également être utilisée comme un outil de marketing. Les éditeurs peuvent suivre le comportement des consommateurs et comprendre comment les lecteurs agissent et, sur cette base, mieux organiser leur offre.

Un projet qui s'internationalise

« De nombreux éditeurs ont commencé ou commencent à utiliser Extended Book : Touring Club, Hoepli, SEM, Leone Verde, Sonda, Italo Svevo, Bibliografica, Astragalo, pour n’en citer que quelques-uns. Après le grand intérêt suscité par la Buchmesse, la Foire du livre pour enfants de Bologne (BCB Fair) et la Foire du livre de Londres seront également l’occasion de reprendre les négociations avec de nombreux opérateurs étrangers prestigieux. Extended Book a été créé comme un projet destiné à tous les éditeurs, de toutes tailles et spécialisations », explique à Il Giornale della libreria Mauro Morellini, créateur et responsable du projet avec la société de services Bold, en partenariat avec Argento Vivo.

La plateforme est également développée en collaboration avec Meta et reçoit de plus en plus d’adhésions dans le monde entier.

« Outre la collaboration avec l’agence italienne ISBN, le projet a suscité l’intérêt de MVB (Allemagne), Kunstantajat (Finlande), ABK (Bulgarie), EST (Estonie), SCKN (République tchèque) et EPA (Émirats arabes unis) », ajoute M. Morellini. « Mais nous avons également été en contact avec d’importants éditeurs du monde anglo-saxon, tels que Thames & Hudson et PAN Macmillan. Extended Book est une marque déposée pour toute l’Europe et sera progressivement utilisée dans d’autres pays, ce qui garantit une forte reconnaissance pour le lecteur. »

crédits photo : Clever Visuals/Unsplash