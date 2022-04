Bénédicte Fauvarque-Cosson entre au conseil d'administration de la BnF

BookBanUSA — Face à l’impressionnante et terrifiante vague de censure sévissant aux États-Unis, les acteurs du monde du livre s’engagent. La bibliothèque publique de New York (NYPL), associée aux éditeurs Hachette Book Group, Macmillan Publishers et Scholastic, a créé Books For All, une initiative permettant aux lecteurs américains d’accéder aux livres censurés via l’application SimplyE. Avec ou sans carte de bibliothèque.