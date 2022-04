Le Journal de Yeva : 12 ans, Ukrainienne et nouvelle Anne Frank

UkraineUnderAttack – Des livres sur la tragédie ukrainienne, il s’en comptera assurément quelques-uns ces prochains mois. ActuaLitté a déjà fait état de la publication de trois ouvrages à venir sur le président ukrainien, Volodomyr Zelensky — dont un recueil de ses discours. Un autre texte, très attendu, est celui du correspondant en chef des affaires étrangères pour le Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov, à venir chez Slatkine & Cie, No Country For Love — un roman.

En non-fiction, Nouveau Monde éditions fournira un document choral autant qu’inédit : War Diary from the Ukrainian Resistance, qui regroupera différents articles. Il émane de la rédaction du Kyiv Independent, publication numérique qui s’est formée suite à la disparition du Kyiv Post, dont le personnel fut entièrement licencié. Des journalistes regroupés et travaillant avec une absolue indépendance éditoriale dans la couverture des événements. Et d’autres s’en viennent, assurément

Dublin, prochaine destination

Yeva Skaletskaya, 12 ans, compte parmi les nombreuses réfugiées ukrainiennes accueillies en Occident. Elle fut reçue, avec sa grand-mère, à Dublin par un couple, Catherine Flanagan et Gary Abrahamian, ému aux larmes en apprenant qu’elle écrivait un journal de guerre. Dans un reportage diffusé sur Channel 4, il était question des difficultés à trouver un lieu pour s’installer pour la jeune fille et sa grand-mère. Alors le couple a pris contact, pour offrir son foyer.

La solidarité se mettait en marche.

Catherine, enseignante, a immédiatement rapproché d’Anne Frank la démarche narrative de Yeva. Si l’image se comprend, rappelons qu’Anne Frank entama l’écriture de son journal entre juin 1942 et août 44, quand elle fut déportée au camp de concentration Bergen-Belsen. Pour autant, le 14 mars dernier, toutes deux sont arrivées à l’aéroport de Dublin, pour s’installer chez le couple irlandais – après que Catherine leur a réservé un vol depuis Budapest, où elles étaient en transit.

À côté de cette générosité personnelle, elle avait mis en place une cagnotte, qui a récolté près de 9200 €. De quoi assurer à Yeva et Irina de disposer d’un peu d’argent pour démarrer leur vie en Irlande. « Elles n’ont rien, ni accès à leurs comptes bancaires ni à leur famille. À cause des restrictions, personne ne peut leur faire parvenir d’argent. Alors oui, elles bénéficieront de l’aide sociale, mais comment vivez-vous à Dublin, sur une seule aide sociale, avec une fille de 12 ans », lançait l’enseignante.

Par delà la gratitude manifeste, les deux réfugiées ont été reçues comme porteuses d’espoir pour l’avenir. Et pour Yeva, cette étape devait marquer la fin de son récit : une fois arrivé en Irlande, ses carnets de guerre n’avaient plus autant de sens. « Tant que les combats continueront, je continuerai d’écrire », finit-elle par expliquer. Et les carnets deviendront un livre, avec déjà un titre de travail, War (in 2022: Through the eyes of a child) qu'elle avait choisi.

Des enchères mondiales

Cet ouvrage en devenir, le journaliste de Channel 4, Paraic O’Brien en fit déjà la promotion début mars : il invitait toute personne travaillant dans une maison d’édition à prendre contact, pour en devenir l’éditeur. Le tout en proposant un extrait, lu par Yeva et filmé par ses soins.

« J'arrêterai le livre quand la guerre s’arrêtera », confirme la jeune autrice à RTE.

Et voici que Vicki Satlow, agente littéraire installée en Italie, s’empare du projet. Elle décide, pro bono, de se charger de la commercialisation des droits, pour le compte de la Marianne Gunn O’Connor Literary Agency. Bruissant durant la Foire du livre de Londres, l’ouvrage est annoncé et présenté aux éditeurs.

Un manuscrit complet, en russe, et 12 pages disponibles en anglais. La publication s’effectuera simultanément, dans tous les pays du monde, en novembre ou décembre prochain, annonce l’agente. Union Square & Co, maison américaine, se lance rapidement dans une préemption. Et des enchères acharnées se déroulent en Angleterre, avec une somme à 7 chiffres.

Déjà, les droits étrangers sont expédiés en Italie (De Agostini), ainsi qu’en Roumanie, en Hongrie, en Hollande et en Finlande. Rapidement, des maisons d'édition en Espagne, Allemagne et Norvège rejoignent les rangs. Le tout en deux jours seulement, au point d’affiner la date de parution : elle s’effectuera début novembre. En France, le nom de la maison ne saurait tarder. D'ici là, le nom définitif serait Yeva's Diary - The war through a child's eyes.

Avec une première phrase, écrite le 23 février, vieille de l’invasion des forces de Vladimir Poutine, qui pose un univers : « Tout le monde croit connaître le sens du mot “guerre”. En réalité, personne ne sait véritablement ce que signifie ce mot. On dit : “C’est terrible, c’est terrible”. Mais ils ne savent pas. Pas vraiment. »

mise à jour 18h05 :

Contacté par l'éditeur, ActuaLitté apprend qu'en France, la maison Michel Lafon nous indique qu'elle publiera l'ouvrage, dans le cadre d'une sortie mondiale. Un reversement des droits sur les ventes sera effectué au profit d'une association ukrainienne, encore non dévoilée.

crédits photo : RTE