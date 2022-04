Au Japon, le manga connait une seconde année de grâce

En France, les résultats économiques ont émoustillé tout le secteur : les données GfK indiquaient une croissance de 50 % en valeur pour le marché du 9e art, à 890 millions €. Avec ce chiffre : 7 Français sur 10 ont acheté une bande dessinée en 2021. Si derrière l’exaltation comptable, se cache une plus dure réalité économique pour les auteurs, ces données n’en faisaient pas part.

Pour autant, le marché s’est concentré sur des best-sellers comme il en a pris la fâcheuse habitude, et la multiplicité des sorties provoque un morcellement du gâteau pour les créateurs qui restent. Pas si rose, donc, loin de là.

Et de deux !

Dans l’Archipel, les mêmes causes épidémiques auront provoqué les mêmes conséquences, mais avec un emballement moindre de la machine. La croissance du secteur manga et magazines imprimés et versions numériques 2021 est de 10,3 %, à 675,9 milliards ¥. Le manga dépasse 40,4 % de parts de marché, souligne l’association des éditeurs du Japon.

Une puissance économique de 4,94 milliards €, donc, qui suit la même tendance que 2020 — le monde du livre enregistrait pour la première fois plus de 600 milliards ¥ de chiffre d’affaires. En 2020, Demon Slayer fut l’un des extrêmes moteurs de cette dynamique, sans indique pour autant les données précises. Sur 2021, Jujutsu Kaisen et Tokyo Revengers occupent les premières places, ainsi que d’autres, spécifiquement conçues pour des applications et sites web, note Nippon.

Et puis… One Piece, dont le 100e tome sortit l’an passé, a atteint 490 millions d’exemplaires en ventes cumulées. À noter : Case Closed, qui a fait ses débuts en 1994, soit trois ans avant One Piec, a également attiré l’attention du public avec la parution de son 100e tome.

Or, 2020 et 2021 furent marqués du sceau de la numérisation des ventes : les achats sur mobiles et autres appareils high-tech ont augmenté de 20,3 %, pour atteindre 411,4 milliards ¥. De quoi constater qu’en l’espace de cinq ans, si le segment de l’imprimé au Japon est demeuré stable, avec près de 250 milliards ¥, celui du manga numérique a plus que doublé en un quinquennat.

Enfin, les tankōbon, ces compilations de mangas, enregistrent un recul de 2,8 %, à 370,9 millions d’exemplaires, de même que les ventes de magazines ont diminué de 14,6 % à 148,8 millions d’exemplaires.

Les données communiquées rassurent particulièrement attendu qu’en 2019, les professionnels accusaient une quinzième année de chute des ventes d’imprimés, et une stagnation du marché qui se maintenait tout juste dans le vert.

