Prix de l'Instant 2022 : suspendez votre vol, voici la nouvelle liste

50 ans après la naissance de l'écologie, L’Obs a souhaité « confirmer son engagement en faveur de la biodiversité et de la culture » en créant le prix de l’essai EcoloObs, qui distingue une œuvre inscrite dans l’actualité environnementale. Ce Prix récompensera l’essai francophone le plus original et le plus vivifiant produit en 2021 ou 2022 dans les champs de la pensée écologique et environnementale.