1,7 million d'euros pour un dessin de la cathédrale de Strabourg

Classé « trésor national » en 2018, afin d'empêcher son exportation, le dessin de Jean Hültz, ou plutôt Johannes Hültz, a été réalisé à la plume et encre noire, lavis gris, brun et vert, sur trois feuilles de parchemin collées, portant des marques de stylet et de compas, avec des dimensions remarquables : plus de deux mètres de hauteur et une largeur de 54 centimètres.

« Il est le premier document connu représentant l'octogone tel qu'il a été édifié, ainsi que la flèche pyramidale surmontée par une lanterne à trois niveaux au-dessus des deux niveaux de la tour octogonale qui n'a, a contrario, pas été construite selon ce projet », indique le ministre de la Culture dans son appel au mécénat.

Une copie fidèle de ce dessin, réalisée au XIXe siècle, existe, mais l'original « comporte de nombreux rehauts à la plume et au lavis donnant ainsi du volume au décor sculpté des remplages et des statues, et apporte des indications de polychromie ».

La cathédrale de Strabourg (Valentin F.R., domaine public)

Le dessin appartenait vraisemblablement aux collections de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, mais il disparait à la fin du XVIIIe siècle, pour réapparaitre dans les effets personnels de l'architecte Claude de Saint-Père, qui l'avait lui-même obtenu de son père. Ce dernier l'avait acheté auprès d'un... marchand de ferrailles.

Un collectionneur parisien l'avait ensuite acquis, et souhaitait le vendre en 2018, quand le ministère de la Culture est intervenu pour le classer comme trésor national. L'estimation s'élève à 1,7 million €, raison pour laquelle la rue de Valois lance un appel au mécénat d'entreprise pour son acquisition, la rétrocession étant impossible faute de preuves suffisantes.

Si l'acquisition est menée à son terme, le dessin rejoindra les collections du Musée de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg. L'avis d'appel au mécénat se trouve à cette adresse.

Photographie : © Musée de la Ville de Strasbourg, photo Mathieu Bertola