Montréal dévoile un plan en trois ans pour la culture 

L'année 2021 avait été prolifique pour le secteur québécois du livre : avec 16,3 % de croissance des ventes par rapport à 2020, la hausse des coûts de production, du papier et de l'impression a fragilisé le milieu littéraire. En six mois, les prix du papier ont d'ailleurs connu, en Europe, une hausse moyenne de 45 %, selon Intergraf.

Face aux graves conséquences de la crise sanitaire sur le monde de la culture, le Cabinet québécois de la Culture et des Communications, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), ont dévoilé un plan de presque 226 millions $ pour le monde culturel.

Divisé en trois objectifs - consolider, faire briller, propulser -, ce plan, établi sur trois ans, a pour objectif d'offrir de la prévisibilité aux acteurs du milieu, et de favoriser le rayonnement international des créateurs et créatrices ainsi que de leurs œuvres.

« […] Je souhaite que [ce plan] constitue la bougie d'allumage d'une ambition encore plus forte, qu'il lui donne confiance en l'avenir. La culture est une priorité pour notre gouvernement. Pour nous, l'expression culturelle est une source de fierté collective et c'est important qu'elle puisse briller plus que jamais, tant chez nous qu'à l'international. Je suis convaincue que ce plan donnera au milieu culturel les moyens de ses ambitions! » a déclaré Nathalie Roy dans un communiqué.

123,3 millions $ sont prévus pour sécuriser les organismes fragilisés par la pandémie ; 79,5 millions $ pour favoriser et promouvoir la production ; et 23 millions $ viendront également soutenir des productions numériques audacieuses.

Une aubaine pour l'édition québécoise

Ce budget, confirmé dans le plan budgétaire 2022-2023 dévoilé par le gouvernement du Québec, a été accueilli très chaleureusement par les acteurs du monde du livre québécois : l'ANEL se félicite, dans un communiqué, de cette « excellente nouvelle ». Selon l'Association, l’enveloppe du programme d’aide à l’édition de la SODEC est augmenté de 2 millions $ en 2022-2023, tandis que le programme pour les associations et les projets collectifs voit ses aides bonifiées de 4 millions $ sur trois ans.

« Les maisons d’édition d’ici font face à de nombreux défis comme une hausse constante des coûts de production et d’impression, de même que des enjeux de main d’œuvre. Elles ont aussi à cœur l’innovation et sont nombreuses à se lancer dans le développement de nouveaux formats, pensons notamment au livre accessible et au livre audio. », a déclaré Arnaud Foulon, président de l’ANEL.

Pour l'organisme, qui soutient la croissance de l’industrie de l’édition et assure le rayonnement du livre québécois et franco-canadien à l’échelle nationale et internationale, ce nouveau plan culturel, « appui supplémentaire du gouvernement au secteur du livre », est une véritable opportunité dans la promotion de l'édition québécoise.

L'UNESCO, implantée dans la région québécoise, s'est félicitée de ce nouveau plan audacieux. « Avec ce plan, le gouvernement affirme à nouveau son engagement indéfectible pour la culture, encore plus pertinent face aux effets majeurs de la pandémie. Au Québec et à l'international, la diversité culturelle, la créativité et l’innovation seront toujours promues et défendues. »

Crédits : Pexels / Abby Chung