Prix de l'Homme Pressé 2022 : cinq ouvrages en première sélection

Les lectrices et les lecteurs des clubs des Rendez-vous du premier roman ont lu, débattu et voté pour leurs favoris. Pour cette 9e saison, une sélection d'œuvres francophones (huit québécoises et franco-canadiennes, et huit hors-Canada) a été soumise aux clubs de lecture des Rendez-vous du premier roman. Myriam Vincent et Dimitri Rouchon-Borie, sont ainsi lauréate et lauréat du Prix des Rendez-vous du premier roman–Lectures Plurielles 2022.