Rupture à Marseille reprend la galerie-librairie Imbernon

Hébergées à la Cité Radieuse Le Corbusier, la librairie et les éditions Imbernon auront amplement profité de la cité phocéenne. Et Marseille le leur aura bien rendu. « Ces années font partie des plus belles années de ma vie... Vivre et travailler au cœur de l’Unité d’habitation, un bâtiment où le bois, le béton, le verre et la céramique expriment toute leur sensualité grâce à la poésie de Le Corbusier m’a remplie de joie », assure Katia Imbernon.

Une entrepreneuse dont le talent aura été salué, et non par l’un des moindres coups de chapeau : « La complexité de la mixité logements/commerces qui s’y niche a été pour moi un défi. Figurer dans l’ouvrage Les plus belles librairies du monde/Gestalten a confirmé le sens de mes choix et de mes engagements. »

Alexandre Sap n’est pas un inconnu : il avait ouvert, en novembre 2021, une librairie-galerie dans le centre de Paris, baptisée Rupture Art & Books. Beaux livres y avaient trouvé leur place, avec des thèmes exclusivement centrés sur le design, le dessin ou la musique. Et en 2020, c’était le Rupture Record Store qui voyait le jour – un café-disquaire, cette fois.

Rupture connaîtra donc une nouvelle ramification, avec la librairie Imbernon. Des travaux ont été entamés, jusqu’en mai 2022, avant une grande réouverture.

crédits photo © Galerie Editions Imbernon