Littérature, francophonie : le musée Guimet coproduit deux émissions sur TV5 Monde

Sophie Makariou, présidente du musée, présente dans ces émissions les différentes expositions et événements qui rythment la programmation de l’année, et fait par ailleurs découvrir les dessous et les richesses de la plus complète collection d’arts asiatiques au monde et une des plus importantes hors d’Asie.

Dans la première émission, dédiée à la littérature, l’écrivain Pascal Bruckner évoque son dernier livre Dans l’amitié d’une montagne (Grasset). Les richesses de la bibliothèque et des collections, dont les manuscrits d’Alexandra David-Néel, sont également présentées par la conservatrice de la bibliothèque et le directeur des collections. Enfin, deux jeunes artistes en résidence au musée, Clara et Arthur Fierfort, réalisent en résidence au musée un récit graphique autour des fantômes du musée.

Cette émission sera diffusée le 17 avril à 15h sur TV5 MONDE (rediffusion le 24 avril à 15h).

La seconde émission est consacrée à la Francophonie avec, Frédéric Beigbeder, qui donne un entretien en lien avec son dernier roman Un barrage contre l’Atlantique (Grasset). Yves Bigot aborde pour sa part les grands axes de l’Alliance Française et le rôle de TV5 Monde à l’international. Enfin, le chef Olivier Roellinger, accompagné de l’autrice japonaise Ryoko Sekiguchi, nous ouvre les portes de sa bibliothèque d’épices, rue Sainte-Anne à Paris.

Cette seconde émission sera diffusée le 1er mai à 15h sur TV5 MONDE (rediffusion le 8 mai à 15h).

Comme indiqué, le Prix Émile Guimet de littérature asiatique a été remis le 20 janvier 2022 à NG Kim Chew pour Pluie, publié par les éditions Picquier, dans une traduction de Pierre-Mong Lim. Une mention spéciale a été attribuée à Lune de Papier de Mitsuyo Kakuta, traduit par Sophie Refle et publié aux éditions Actes Sud.

Photographie : une partie de la bibliothèque du Musée Guimet (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)