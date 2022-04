Antoine Desjardins reçoit le Prix du Roman d'Écologie pour Indice des feux

Au cours d’une cérémonie placée sous le signe des multiples langages de l’écologie, l’auteur québécois Antoine Desjardins s’est vu remettre le Prix pour son ouvrage intitulé Indice des feux, aux éditions la Peuplade : « Voir mon roman résonner par-delà l'océan et trouver écho chez des lectrices et des lecteurs d'Europe, à des milliers de kilomètres de chez moi, me remplit d'une joie indescriptible. J'y vois une autre preuve que, si cette crise nous unit par la souffrance qu'elle nous inflige, elle peut également donner lieu à des rencontres et à des échanges féconds », a commenté l'auteur.

Pour Alexis Jenni, président du Jury, les six ouvrages sélectionnés cette année « confirment l’irruption des problématiques écologiques dans le roman francophone. Le Prix a été décerné cette année à Antoine Desjardins, jeune auteur québécois qui a su dans une langue forte et neuve mêler crises intimes et environnementales, montrant l’omniprésence de celles-ci, même dans le for intérieur de chacun. »

Le résumé de l'éditeur pour Indice des feux :

Soumise à la frénésie incendiaire du XXIe siècle, l'humanité voit sa relation au monde déséquilibrée et assiste avec impuissance à l'irréversible transformation de son environnement. Explorant cette détresse existentielle à travers sept fictions compatissantes, Antoine Desjardins interroge nos paysages intérieurs profonds et agités. Comment la disparition des baleines noires affecte-t-elle la vie amoureuse d'un couple ? Que racontent les gouttes de pluie frappant à la fenêtre d'un adolescent prisonnier de son lit d'hôpital ? Et, plus indispensable encore, comment perpétuer l'espoir et le sens de l'émerveillement chez les enfants de la crise écologique ? Autant de questions, parmi d'autres, que ce texte illustre avec nuance et tendresse, sans complaisance ni moralisme.

Indice des feux peint les incertitudes d'un avenir où tout est encore à jouer.

Dix étudiant(e)s issu(e)s de l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy et de l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles s'étaient associés au jury pour élire le lauréat.

Le jury, côté professionnels, était présidé par Alexis Jenni, écrivain, et réunissait Rémi Baille, journaliste à France Culture, Jean-Marie Compte, directeur du Département Littérature et Art de la Bibliothèque nationale de France, Pauline Frileux, ethnobotaniste, maître de conférences à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, Dalibor Frioux, écrivain, Cécile Gavriloff, écrivaine, Camille Guichard, scénariste et écrivain, Elizabeth Guillon, directrice animation et coordination transition écologique au Groupe La Poste, Antoine Hardy, doctorant en sciences politiques, Laurent Quintreau, écrivain, Laure Limongi, éditrice et écrivaine, Rémi Noyon, journaliste à l'Obs, Lucile Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique et présidente du Prix du Roman d’Écologie, et Pierre Schoentjes, professeur de littérature française à l’Université de Gand.

Indice des feux faisait partie d'une sélection de 6 ouvrages, finalistes pour le Prix du Roman d'Écologie.

Photographie : © Caroline Perron