Festival littéraire ou cluster : “La pandémie n’est pas terminée

Rencontres culturelles : non aux clusters

Le 14 mars 2022, le gouvernement français mettait fin à la majorité des mesures sanitaires destinées à limiter l’impact de l’épidémie de Covid 19.

Du 17 au 20 mars, le festival d’Angoulême se tenait sans masques ni gestes barrière. Une semaine plus tard, l’on recensait des dizaines d’autrices et d’auteurs infectés. Nous ignorons le nombre de victimes parmi les autres professionnels du livre et les visiteurs.

La pandémie n’est pas terminée. La littérature scientifique récente nous informe d’effets secondaires inquiétants et d’une forte sous-estimation des cas de Covid longs. La libre circulation du virus favorise des mutations qui engendrent potentiellement des variants encore plus contagieux ou plus virulents.

Nous, autrices et auteurs, exerçons un métier public qui s’accompagne de responsabilités, au premier rang desquelles la protection de nos collègues, de nos partenaires de la chaîne du livre et de nos lecteurs.

En conséquence, et pour toute la durée de circulation significative du virus, nous nous engageons à ne plus participer aux manifestations qui ne mettraient pas en place des mesures sanitaires raisonnées, à savoir, a minima :

Port du masque obligatoire OU incitation claire à en porter en amont de l’événement et pendant toute sa durée. Dans ce second cas, mise à disposition de masques (idéalement FFP2) pour les personnes présentes ;

obligatoire OU incitation claire à en porter en amont de l’événement et pendant toute sa durée. Dans ce second cas, mise à disposition de masques (idéalement FFP2) pour les personnes présentes ; Encouragement des invités à effectuer des tests antigéniques ou salivaires avant de se rendre sur place ;

avant de se rendre sur place ; Renouvellement de l’air : installation de purificateurs ou, à défaut, ouverture régulière des fenêtres selon les mesures indiquées par des détecteurs de CO2 ;

: installation de purificateurs ou, à défaut, ouverture régulière des fenêtres selon les mesures indiquées par des détecteurs de CO2 ; Possibilité pour l’ensemble des participants le souhaitant de se restaurer hors des lieux partagés (sandwiches, repas à emporter…)

La santé de tous est une mission collective. Il est temps de nous comporter en adultes. « Vivre avec le virus » ne signifie pas ignorer son existence mais instaurer des pratiques peu contraignantes afin de retrouver des moments de convivialité et de partage dans le respect de chacun.

Nous osons croire que vous, organisateurs et organisatrices de festivals, ne reculerez pas devant cette responsabilité et nous aiderez à protéger vos invités et votre public.

Avec toute notre solidarité,

Isabelle BAUTHIAN - romancière, scénariste de bandes dessinées ; Betty PICCIOLI - romancière ; Xavier DORISON - auteur de bandes dessinées ; Christian LEHMANN - médecin, écrivain ; Denis BAJRAM - auteur de bandes dessinées ; Jean-Philippe JAWORSKI - écrivain ; Pénélope BAGIEU - autrice ; BOULET - auteur de bandes dessinées ; Roland LEHOUCQ - astrophysicien, auteur d’ouvrages de vulgarisation scientifique ; Elisa ROJAS - avocate, autrice ; Florent MAUDOUX - auteur de bandes dessinées ; Christophe BEC - auteur de bandes dessinées ; Sylvain RUNBERG - auteur de bande dessinée ; Joëlle WINTREBERT - autrice ; Loïc SÉCHERESSE - auteur de bandes dessinées ; Stefan PLATTEAU - romancier ; Pauline HARMANGE - autrice ; Patrick K. DEWDNEY - écrivain ; Florian GOUTHIÈRE - journaliste, vulgarisateur scientifique, essayiste ; Marc DUBUISSON - auteur de bandes dessinées ; Valérie MANGIN - autrice de bandes dessinées ; Sara DOKE - traductrice, autrice ; Melchior ASCARIDE - directeur artistique et auteur ; Gérard GUÉRO - scénariste de bandes dessinées ; Emma - autrice ; Cindy VAN WILDER - auteuriste, artiste ; Sylvain GUINEBAUD - auteur de bandes dessinées ; JAMES - auteur de bandes dessinées, directeur de collection ; Christian LEOURIER - romancier, nouvelliste ; Mathieu GABELLA - auteur de bandes dessinées ; Stéphane CRETY - auteur de bandes dessinées ; Gabriel KATZ - romancier, scénariste ; Aurélien MORINIÈRE - auteur de bandes dessinées ; BANNISTER - auteur de bandes dessinées ; Marie BARDIAUX-VAÏENTE - autrice et historienne ; André-François RUAUD - écrivain, éditeur ; Denis COLOMBI - sociologue, vulgarisateur ; Justine NIOGRET - auteur, traducteur, scénariste ; Martin PAGE - écrivain et éditeur ; Xavier DOLLO (Thomas GEHA) - romancier, éditeur ; GALLY - autrice de bandes dessinées ; Perrine ANDRIEUX - romancière, nouvelliste ; Frédéric PEYNET - auteur de bandes dessinées ; Samantha BAILLY - autrice ; Elsa BRANTS - autrice de bandes dessinées ; Éric DÉRIAN (TURALO) - auteur et éditeur ; Florence RIVIÈRES - essayiste, autrice de bande dessinée ; GIHEF - auteur de bandes dessinées ; Olivier COTTE - romancier, bédéaste ; Olivier GECHTER - romancier, nouvelliste ; Audrey ALWETT - romancière, scénariste de bandes dessinées ; Alex NIKOLAVITCH - romancier, scénariste de bandes dessinées, traducteur ; Adrien TOMAS - romancier ; Jérôme VINCENT - éditeur ; Laura P. SIKORSKI - romancière, nouvelliste ; RENO - auteur de bande dessinée ; Olivier DOBREMEL (DOBBS) - auteur de bandes dessinées ; Guillaume LAPEYRE - auteur de bandes dessinées ; Ingrid CHABBERT - autrice de bandes dessinées ; Gregory DA ROSA - romancier ; Morgan OF GLENCOE - autrice ; Ketty STEWARD - écrivaine ; Gaëlle HERSENT - autrice de bandes dessinées ; Franck FERRIC - auteur ; Hermine HÉMON - traductrice, éditrice ; Emmanuel CHASTELLIERE - romancier, traducteur ; Stanislas GROS - auteur de bandes dessinées ; Nathalie VESSILLIER - autrice de bandes dessinées ; Antoine KIRSCH - auteur de bandes dessinées ; Christian LEROLLE - auteur coloriste ; Christelle PÉCOUT - autrice de bandes dessinées ; Ludi LUDVIN - autrice de bandes dessinées ; Judith BOUILLOC - romancière ; Ophélie BRUNEAU - romancière, nouvelliste ; Nelly CHADOUR - romancière ; Coline PIERRÉ - autrice ; Frédéric VINCIÈRE - auteur ; Judith BOUILLOC - autrice ; CRAZY - romancière ; Zeph DANGLES, auteure ; Pierre-Paul DURASTANTI - traducteur ; Flora GRIMALDI - autrice de bandes dessinées ; Mélanie GUYARD (Andoryss) - autrice ; Damien SNYERS - romancier ; Mini LUDVIN - Autrice de bandes dessinées - Anne-Catherine OTT - autrice de bandes dessinées ; MÉLAKA - autrice de bandes dessinées ; Rebecca MORSE - autrice de bandes dessinées ; Marie-Paule NOËL - traductrice, éditrice ; Jean-Noël LAFARGUE - enseignant et essayiste ; Élodie SERRANO - romancière, nouvelliste ; Gaël BORDET - romancier ; MIYA - autrice de bandes dessinées ; Aylin MANÇO - romancière, traductrice, scénariste ; Anne TEUF - autrice de bandes dessinées ; THORN - autrice de bandes dessinées ; Zig BLANQUER, auteur et militant handi ; Aurélie F. KAORI - coloriste ; SOSKULD - autrice de bandes dessinées ; Léo RUDENT (CROQUE-FORME) - auteur de bandes dessinées ; Juliette VAAST - autrice de bandes dessinées ; Audrey LD - autrice ; JB MEYBECK - auteur de bandes dessinées ; Jo RILEY-BLACK - autrice.