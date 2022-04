Un auteur accusé de promouvoir l'homosexualité, à cause d'une licorne...

Sorti en février 2020, It’s Okay To Be A Unicorn n’a, de prime abord, rien de bien dangereux. Un livre d’images qui raconte l’histoire, plutôt amusante, de cette licorne qui se prétendait cheval. Publié chez Macmillan, le titre mettait en scène les aventures de Cornelius J. Sparklesteed, toujours affublé d’un chapeau fait par ses soins. Et pour cause, il tentait de dissimuler la corne qui lui pousse au milieu du front — et qui fait de lui une licorne, secret honteux qu’il préférerait taire.

Jason Tharp, à l’occasion d’entretiens, avait expliqué que dans sa démarche résidait avant tout l’objectif d’une prise de conscience chez les enfants. Parvenir à être en paix avec soi-même, en s’acceptant tel que l’on est, sans tenter de se dissimuler derrière des artifices. En somme, un message plutôt honnête et intelligent.

Mais voilà : les licornes sont mal vues de nos jours, bien que l’on n’en croise que rarement. Et les parents d’un district scolaire de l’Ohio ont estimé trop dangereux de mettre leur progéniture en relation avec un livre parlant d’une licorne, sur fond d’arc-en-ciel coloré. Leur mouvement de protestation a grimpé jusqu’au bureau d’un directeur d’école : ce dernier a pris Jason entre quatre z’yeux, pour lui dire que les lectures de son livre ne se feraient plus dans l’enceinte de l’établissement.

Abondant, un enseignant assure que tous les dessins des enfants, et autres créations en lien avec l’ouvrage, avaient dû être retirés des salles.

Don't Say Gay...

Selon la chaîne WBNS 10TV, le problème est simple : un parent (un seul, oui, oui) s’est plaint, et de cette doléance, la direction de l’établissement a monté l’affaire en épingle. Au point que l’on sanctionne le livre, l’auteur et son message, le temps de s’assurer que le message véhiculé est acceptable.

C’est que, des licornes et des arcs-en-ciel, dans la tête de certains parents, cela ressemble fort à de la promotion des problématiques LGBTQ. Donc, à des points sensibles touchant à l’homosexualité — ce qui, corollaire, signifie que le mouvement de défiance partirait d’un sentiment homophobe. « Je n’aurais jamais, de toute ma vie, imaginé devoir défendre un livre parlant de licorne », se lamente Jason Tharp.

« J’ai pour projet de créer des livres qui inspirent les enfants, les amènent à rêver très fort et à s’apprécier », ajoute-t-il. « Je crois fondamentalement qu’un livre peut sauver des gens, parce que c’est ce qui m’est arrivé. » Quant au fait que l’on assimile licornes, arc-en-ciel et homosexualité, voilà qui le navre plus encore, rapporte ABC.

Le sujet a fini par devenir explosif, après que la Floride a adopté une législation concernant l’homosexualité. De fait, ce texte interdit d’évoquer, d’enseigner ou de discuter de sujets liés ou connexes à l’homosexualité dans les écoles de l’État. Pour le gouverneur, Ron DeSantis, il s’agit là de prévenir les enfants de toute forme d’endoctrinement à l’école.

