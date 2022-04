Terrorisme : Mathieu Delahousse enquête sur l'indemnisation des victimes

Nous nous connaissons et nous reconnaissons dans les échos que certains livres éveillent en nous. La fonction même d’un écrivain est de répandre son être, de donner le plus de vie possible à toutes les vies, de demander à toutes les vies de lui donner le plus possible d'elles, de réaliser avec elles, dans une collaboration obscure et magnifique, une harmonie d'autant plus nécessaire en ces temps mauvais de confinement. Par Jacques Voissard.