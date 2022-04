Edithachette : l'OPA de Vivendi sur Lagardère démarre ce 14 avril

La fusion des deux entités devait intervenir entre avril et mai 2022, avait appris ActuaLitté début janvier. Et selon l’AFP, ce 14 avril, l’OPA concrétisant deux années de prises d’intérêt patientes sera mise en œuvre. « Malgré les incertitudes qui demeurent, nous abordons l’avenir avec confiance », assurait par ailleurs Arnaud Lagardère, PDG de Lagardère SA, à ses actionnaires mi-mars.

Le patron avait de toute manière choisi son camp, considérant ses dettes personnelles, en acceptant une cession ultérieure à l’offre subsidiaire de ses propres actions. Une manière d’ouvrir plus grandes encore les portes de son groupe à Vincent Bolloré.

Auxdits actionnaires de Lagardère, l’offre de Vivendi permettra de céder leurs parts à la hauteur de 25,50 € — estimation que l’Autorité des marchés financiers doit valider ce 12 avril. Avec une interrogation qui persiste : « On ne sait pas encore si Bernard Arnault (qui détient 10 % via la Financière Agache) et le Qatar (11,5 % via Qatar Investment Authority) vont apporter leurs titres », interroge un analyste cité par l’AFP.

Au cœur de ce projet de fusion, le regroupement entre Hachette Livre et Editis, ou Edithachette, dont les contours demeurent extrêmement flous. Dernièrement, le Comité de groupe Lagardère avait indiqué qu’il serait « très difficile d’envisager un rapprochement » sans d’importantes cessions.

Sollicité par ActuaLitté, le groupe Vivendi note que cette date du 14 avril était connue, et que « l’opération s’inscrit dans un calendrier et un timing déjà présentés ». Pour l’heure, c’est la réunion de l’AMF qui est attendue, et les résultats qui seront communiqués.

crédits photo : Vivendi