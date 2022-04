L'édition normande s'émancipe avec La Fabrique ô Livres

L'association regroupe notamment les éditeurs de l'ancien collectif Le Havre aux Livres, né en 2020. « La réussite de cette initiative qui a accueilli aussi 7 autres éditeurs indépendants normands, les différents échanges qui ont mis en évidence l’intérêt vital de travailler ensemble et l’urgence de la situation nous ont convaincus de poursuivre cette aventure en lui donnant, notamment, un statut associatif », expliquent les éditeurs sur leur site internet. La Fabrique ô Livres naît finalement en juin 2022.

« Éditer, c'est créer pour les autres. ». Leur slogan semble bien résumer le projet né l'année dernière. Les quatre piliers du Havre aux Livres, Caroline Triaureau (éditrice de La Marmite à Mots), Emmanuelle Viala-Moysan (éditions Le Soupirail), Fabienne Germain (éditions Zinédi) et François Louchet (FL éditions), se joignent aux éditions Racine et Icare, Phloème, La feuille de thé, l’Européenne, Petit à Petit, Tangerine Nights, Dodo vole ou encore Orep Éditions, afin de proposer une réelle émulation et démonstration de l'édition locale normande.

« Certains ont l’impression que petite maison d’édition, cela veut dire petite qualité et que, quand on est basé en région, c’est forcément moins bien », explique Caroline Triaureau au journal Le Havre infos. L'union fait la force : après le local éphémère du Havre aux Livres, l'association s'implante dans un nouvel espace, à l'angle de la rue Casimir-Périer et de la rue Madame Lafayette.

La création du Havre aux Livres, puis celle de la Fabrique ô Livres, sont largement liées à la pandémie de Covid-19. « La chute de nos chiffres d’affaires, la baisse de nos trésoreries et la frilosité des libraires par rapport aux nouveautés nous ont conduits à chercher de nouveaux modes de diffusion » expliquait en 2020 Emmanuelle Viala-Moyson, des éditions Le Soupirail, à Ouest-France.

Aujourd'hui, la grande diversité d'éditeurs et de genres littéraires permet à l'association de proposer un large panel de livres aux clients et habitués : jeunesse, policiers et bandes dessinées côtoient des livres de spiritualité, de photos, ou d'histoire. À l'étage, les enfants peuvent s'installer et lire librement grâce à un espace jeunesse spécialement conçu.

Animations et ateliers, menés par des professionnels, font également la promotion des activités éditoriales, artistiques et culturelles des membres de la Fabrique ô Livres. Tandis que Jean-Baptiste Gastinne, auteur de Le Havre, à vivre et à aimer était en dédicace ce samedi 9 avril, des ateliers lectures et graphie, destinés aux enfants, ont lieu toutes les semaines.

Ce 23 avril, un atelier « créer sa maison d’édition » permettra aux professionnels de découvrir l'édition aujourd'hui, les étapes de création, les problématiques et obligations de l'éditeur. La Fabrique ô Livres propose également, grâce aux deux éditrices Caroline Triaureau et Emmanuelle Viala-Moyson, un accompagnement personnalisé à la suite de l'atelier.

Crédits : Fabrique ô Livres / Facebook