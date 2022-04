Emmanuel Macron et Marine le Pen au second tour

Avec une participation de 65 % annoncée à 17 h, et une presse internationale pas vraiment soumise aux consignes en matière de pronostic, difficile de rester serein : Emmanuel Macron et Marine Le Pen, annoncés au coude-à-coude dès 19 h 30. Le tout avec une abstention de 4 à 6 % supérieure à celle de 2017. Les 48,7 millions d’électeurs avaient le choix, parmi les 12 candidats, et finalement, le pays aura retenu ces deux-là.

Le scénario qui se dessinait

Les quartiers généraux de chacun se remplissaient à mesure que l’on approchait de l’horaire officiel du verdict, au terme d’une campagne qui n’aura définitivement pas fait rêver. Le conflit en Ukraine aura accaparé l’attention, assez légitimement.

Selon les résultats d'Ipsos & Sopra Steria, nous assisterons donc au même match qu'en 2017 : Emmanuel Macron, avec 28,1 % prend la tête, avec Marine Le Pen qui cumule 23,3 %.

On pourra retrouver les programmes décortiqués des deux candidats désormais en compétition, dans leur volet culture et plus spécifiquement édition :

• Patrimoine et apprentissage de la lecture : Marine Le Pen

• Plus de Pass culture et un “métavers” européen : Emmanuel Macron

Le second tour se déroulera ce 24 avril.

