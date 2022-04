Street Books, une librairie à deux roues pour sans-abri

En 2011, Laura Moulton, écrivaine et artiste, se lance dans une belle aventure : elle crée Street Books, librairie itinérante fondée sur ... un vélo. Bien déterminée à casser le cliché des « SDF qui ne lisent pas », et au lieu de les obliger à se déplacer, elle fait venir la lecture directement à eux. Le projet, prévu pour trois mois, se prolonge.

Elle propose d'abord des livres de sa propre bibliothèque comme The Monkey Wrench Gang d'Edward Abbey – Le Gang de la clef à molette traduit par Jacques Mailhos -, avant de créer une véritable organisation. Aujourd'hui, plus de quinze personnes sont impliquées dans l'aventure Street Books, dont certaines étaient elles-mêmes sans domicile fixe.

« [J]e suis sans-abri mais il se trouve que j'ai un diplôme en littérature et que j'aime lire. Où pourrais-je aller ? Je vais à la bibliothèque - nous avons une très bonne bibliothèque centrale - mais le fait que la librairie directement à nous est incroyable » explique D.J. Husar, l'un des « clients », au journal OPB.

L'avantage principal de la librairie itinérante : nul besoin d'avoir une adresse, ni de carte d'identité. Le prêt est gratuit, sans aucun délai - les livres peuvent même ne jamais revenir, et être donnés à d'autres personnes. « Si nos routes ne se recroisent pas, nous encourageons les gens à transmettre les livres à des personnes qui les apprécieront » explique l'équipe sur son site internet.

Classiques, poésie, thrillers, fantasy, science-fiction ... Les livres proposés, chargés dans la malle du vélo, sont diversifiés, permettant aux habitués de varier leurs habitudes de lecture.

Street Books, vecteur d'emploi

Au-delà de l'aspect solidaire et chaleureux de l'aventure, la librairie itinérante a permis à Ben Hodgson, dit « Hodge », de s'en sortir. Après de nombreux petits boulots - vendeur de beignets, livreur de journaux, mineur dans une mine de quartz, ouvrier sur une voie ferrée -, il croise la route de Laura en plein coeur de Portland. Intrigué, il se met à lire, de plus en plus. C'est l'un des premiers clients réguliers de Street Books.

« Je m'asseyais au bord de l'eau, et je passais le temps. C'est vraiment, vraiment mieux que de rester assis à ne rien faire, et c'est certainement mieux que de rester assis à se sentir mal » explique-t-il à OPB. Il se liera d'amitié avec la libraire qui, impressionnée par son engagement et sa passion, finira par l'engager dans l'équipe. Dans un livre, Loaners: The Making of a Street Library, non traduit en français, Hodge a d'ailleurs raconté toute son histoire.

« Une partie de la mission de Street Books est d'offrir une communauté et de restaurer la dignité des personnes qui ont été mises de côté » explique Laura à AJ+. Avec elle, Diana Rempe, Pati Moran ou encore Pépe Espinoza sont devenus, eux aussi, libraires à vélo, pour le plus grand bonheur des habitants de Portland.

Crédits : Street Book

Via Street Book, Neozone, OPB