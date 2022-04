Un diorama CyberPunk à glisser entre ses livres

The Shining est souvent cité dans la liste des plus grands films de tous les temps, et pour cause : démonstration par excellence de la peur par insinuation, il est l'un des succès les plus retentissants de Stanley Kubrick. 42 ans après sa sortie, un coffret collector, créé par les éditions Epiphany et Rough Trade Books, prend la forme du manuscrit, quelque peu déconcertant, de Jack Torrance.