Je lis un livre péi : valoriser la filière réunionnaise du livre

Étalée sur toute une semaine, et non pas sur une seule journée comme l'année dernière, l'opération Je lis un livre péi sera mise en place dans les librairies et points de vente livres de l’île, ainsi que dans le réseau de lecture publique comprenant les bibliothèques et médiathèques. Les nouveautés littéraires seront également mises à l'honneur par les maisons d'édition.

Organisée avec le soutien de la DAC de La Réunion, la Région Réunion et le Département de La Réunion, l'événement est géré par La Réunion des Livres, association interprofessionnelle des métiers du livre. Aux quatre coins de l’île, le public pourra ainsi profiter, en plus des rencontres, d'ateliers de loisirs créatifs, animations musicales, dégustations de thé et gâteaux péi, ateliers cuisine marmailles, ateliers d’écriture, BD concert, pique-nique musical, spectacle théâtral, troc de livres, studio photos pour des selfies livres péi…

La liste des séances de dédicace est disponible sur le site internet de la Réunion des Livres. L'opération intégrera notamment la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril.

Visuel : Florence Vandermeersch