Le retour de la série historique Boro

Médecin surveillant la grossesse de son idole préférée, Gorô est lâchement assassiné par un fan glauque… mais il se réincarne en l’enfant de son idole ! Commence sa nouvelle vie aux côtés de sa sœur jumelle, avec qui il va découvrir l’envers du monde du spectacle… pour le meilleur et pour le pire. Entre critique du showbiz nippon, saga de réincarnation délirante, parodie des fans d’idols et sombre thriller, Oshi no Ko nous offre un cocktail explosif.