Le Prix Nobel Gao Xingjian fait commandeur de la Légion d'honneur

En 2000, au moment du Prix Nobel de littérature, l'Académie suédoise avait salué l'oeuvre de Gao Xingjian comme « de portée universelle, marquée d’une amère prise de conscience et d’une ingéniosité langagière, qui a ouvert des voies nouvelles à l’art du roman et du théâtre chinois ».

Écrivain dissident, qui place l'art au-dessus des impératifs politiques ou sociaux, Xingjian ne se coule évidemment pas dans le moule de la révolution culturelle, et se retrouve dans un camp de rééducation dans les années 1970. Fin connaisseur et amateur de la littérature française moderne, il traduit par ailleurs certains textes en mandarin, dont ceux d'Eugène Ionesco et Henri Michaux.

En 1979, il effectue plusieurs voyages à l'étranger, notamment en France, et publie nouvelles, romans et pièces de théâtre qui déplaisent systématiquement à l'appareil politique chinois. En 1987, devant les menaces qui pèsent sur sa liberté d'expression, il est contraint à l'exil, et obtient l'asile politique en France. En 1998, il obtient d'ailleurs la nationalité française.

Gao Xingjian est notamment l'auteur de La montagne de l'âme (traduit par Noël Dutrait et Liliane Dutrait, Seuil), L'art d'un homme libre (traduit par Noël Dutrait, Seuil) ou encore Le livre d'un homme seul (traduit par Noël Dutrait et Liliane Dutrait, Seuil).

Photographie : Gao Xingjian, en 2016 (Università Ca' Foscari Venezia, CC BY-NC 2.0)