L'autrice américaine Patricia MacLachlan décédée à l'âge de 84 ans

Une figure de la littérature jeunesse américaine s'est éteinte, ce 31 mars : Patricia MacLachlan laisse derrière elle une œuvre largement lue et traduite dans le monde entier. Fille d'un professeur et d'une institutrice, elle entre en littérature à l'âge de 41 avec son album The Sick Day, illustré par Jane Dyer.

En 1985, elle publie Sarah, Plain and Tall, chez Harper & Row (HarperCollins), son ouvrage le plus connu et premier d'une longue série, qui lui vaudra la médaille Newbery l'année suivante. MacLachlan publiera par la suite d'autres livres qui poursuivront le récit de Sarah, Anna, Caleb et Jacob.

En France, Sarah, Plain and Tall a été traduit sous le titre Sarah la pas belle par Camille Todd, pour les éditions Gallimard Jeunesse, illustré par Quentin Blake.

Le résumé de l'éditeur pour Sarah la pas belle :

Anna et Caleb n'ont plus de maman. Elle est morte à la naissance de Caleb, laissant Jacob le fermier seul avec ses deux enfants. Mais la vie continue. Un jour, Jacob met une petite annonce dans le journal et Sarah y répond. Après quelques lettres, Sarah écrit : « J'arriverai par le train. Je porterai un bonnet jaune. Je suis grande et pas belle. »

Fait plutôt rare, un téléfilm a même été tiré de Sarah la pas belle, coscénarisé, notamment, par l'autrice elle-même, avec Glenn Close et Christopher Walken, en 1991. D'autres romans de Patricia MacLachlan ont ensuite été portés à l'écran.

Parmi les autres publications de l'autrice, signalons Barkus, traduit par Nathalie Pelletier et illustré par Marc Boutavant aux éditions Little Urban.

Professeure de lettres avant de se consacrer entièrement à l'écriture, Patricia MacLachlan avait une idée bien arrêtée sur la littérature jeunesse : « Chez certains auteurs, on trouve cette idée assez horrible que nous devons donner des leçons aux enfants. C'est condescendant et il s'agit d'une erreur. L'écriture n'a rien à voir avec cela. On écrit pour mettre de l'ordre dans ses pensées, pour comprendre ce que l'on ressent », expliquait-elle, rappelle The Washington Post.

Photographie : capture d'écran YouTube