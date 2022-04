De nous, il ne restera que des cendres : femme fatale et tueuse en série

Tel un caméléon, Yû s’intègre à merveille dans tous les environnements : qu’il faille être une calme et sérieuse petite amie ou une hôtesse en vogue dans un bar de Shinjuku, il se fond dans le décor et, au moment opportun, révèle ses belles jambes et son visage d’ange. Tous les hommes s’y laissent tromper et ce n’est qu’à l’instant fatidique, quand la lame de Yû les transperce, qu’ils s’aperçoivent de leur erreur. Tueur surentraîné, Yû sait tirer profit de son visage féminin et de sa minceur naturelle.

Au service d’un boss de la mafia chinoise très droit dans ses bottes, notre charismatique tueur se salit les mains pour purger la pègre de ses escrocs sans cœur, comme ceux qui se livre à du trafic d’humains. En même temps qu’il exécute ses missions, Yû cherche à assouvir une vengeance mystérieuse, intimement liée au tatouage de fleurs qu’il porte sur la poitrine. Le rythme effréné de ce manga d’action et de mystère nous embarque dès les premières pages.

Dans ce premier tome où le cadre se pose au fil de scènes d’exposition qui nous immergent dans le monde sombre des luttes entre mafieux, les personnages principaux scintillent. Et on apprend tout de suite à les aimer. Il y a d’abord notre tueur, adorable sous sa forme féminine, mais froid et cassant au quotidien, qui mange pour dix tout en restant mince et est doté d’une force exceptionnelle.

Il nous offre des assassinats de première qualité. Ensuite, il y a Jing, la belle coordinatrice de missions qui ne rate jamais sa cible avec un flingue et en pince obsessionnellement pour Yû. Enfin, le trio se complète par le laoban, le patron chinois beau gosse et bien mis sur lui, qui malgré la nature répréhensible de son métier, fait passer ses valeurs avant tout.

Sublime voyage dans les nuits de Tokyo

Des clubs de nuits aux hôtels de luxe en passant par les entrepôts glauques et les petits restaurants tokyoïtes, De nous, il ne restera que des cendres (trad. Yukio Reuter et adaptation Eric Montésinos) nous plonge dans un environnement haletant à la James Bond. Cette petite série finie en quatre tomes est un must pour les fans d’action et d’espionnage.

Mais le plus appréciable, c’est peut-être encore les dessins absolument sublimes. Les regards sombres aux pupilles scintillantes, les contours frais et précis, le travail sur les vêtements, le découpage qui met l’accent sur les détails…

Vous allez vous régaler les yeux, surtout avec le grand format qui laisse apprécier toute la subtilité du trait. Même les meurtres ont l’air propres quand ils sont dessinés avec un tel raffinement. Et le trio principal de beaux gosses à la frontière des genres, pleins de personnalité et de charisme, ne demande qu’à ce qu’on se rince l’œil sur lui.

On voit déjà que De nous, il ne restera que des cendres sera bien rythmé et jouissif jusqu’au bout, nous laissant amplement le temps d’apprécier ses personnages et ses décors le long de ses quatre tomes.