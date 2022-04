Slatkine & Cie remporte les enchères autour de No Country For Love

L’ouvrage n’est encore publié nulle part : l’agence qui en avait la responsabilité sera parvenue à faire de ce récit le hot-book de la Foire de Londres 2022. Son auteur, ukrainien d’origine, avait achevé le roman avant que la guerre n’éclate. Désormais, son texte a pris une tout autre ampleur.

No Country For Love raconte l’histoire d’un couple séparé : lui part à la guerre, et l’on finit par le croire mort. Mais son retour va marquer les esprits.

« Le livre est très difulvien dans l’esprit », nous indique l’éditeur, en référence au romancier italien Luca Di Fulvio, que la maison accompagne depuis maintenant six romans. Un texte passionné, sur fond d’antisémitisme, qui aura fait bouillir les esprits et les départements de droits chez plusieurs éditeurs français.

Le montant de l’enchère n’a pas été communiqué. Il s’agit du troisième ouvrage de l’auteur, mais le premier traduit en français. No Country For Love était également en âpres négociations pour l'édition en langue anglaise.

Son premier livre Faith at War: A Journey on the Frontlines of Islam, from Baghdad to Timbuktu (2006, chez Picador) racontait, trois ans après le 11 septembre, le périple du journaliste dans le monde islamique. Se mêlant à une population ordinaire, autant qu’à d’éminents religieux et des chefs d’État, il présentait la vie des musulmans, après que l’Occident est entré en guerre contre le terrorisme.

Le second, The Siege of Mecca: The 1979 Uprising at Islam's Holiest Shrine (Knopf Doubleday, 2008), revenait sur la crise des otages de 1979, à Téhéran, entrée dans sa troisième semaine. Ce 20 novembre, des hommes armés prirent d’assaut la Grande Mosquée, piégeant 100.000 personnes, durant un drame qui dura deux semaines.

