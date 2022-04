Cécile Jodlowski-Perra devient directrice de l'agence Occitanie Livre & Lecture

Cécile Jodlowski-Perra « partagera désormais son temps entre Toulouse et Montpellier, en assurant les missions que la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et la Drac Occitanie, cofondatrices de l’association, ont dévolu à Occitanie Livre et Lecture et œuvrera au service de l’interprofession pour un développement pérenne et harmonieux de la filière Livre de notre territoire », indique l'agence dans un communiqué.

Diplômée de Sciences Po Paris et de l’Université Paris 3 Censier, Cécile Jodlowski-Perra a commencé sa carrière au sein de grandes institutions cinématographiques (Centre national de la cinématographie et de l’image animée, Institut National de l’Audiovisuel à Paris et Festival européen Premiers Plans d’Angers) avant de diriger la communication et les relations extérieures de la Cinémathèque de Toulouse.

Entre 2010 et 2017, elle est directrice de Languedoc-Roussillon livre et lecture, puis directrice déléguée de l'agence Occitanie livre & lecture à partir de 2017 jusqu'à cette nomination.

Elle est également coprésidente de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill), aux côtés de Marion Clamens et Mathieu Ducoudray.