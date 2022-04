“L'Odyssée est un roman d’aventures, maisi aussi un texte très contemplatif

Alors que les festivaliers renouent avec les événements, les auteurs s’empressent. En marge de la remise de son prix, la romancière nous raconte son ouvrage, et son bonheur de renouer avec le public. « C’est plaisant, très plaisant, de retrouver les lecteurs. » Et ce, même si la prudence est de mise : de fait, à Metz, plusieurs annulations de dernières minutes ont fait irruption dans la programmation — dont Laurent Gaudé, l’un des invités d’honneur… touché par le Covid. Une autre forme de séparation entre les êtres, une frontière, en somme ?

Devenir marin, en naviguant

« Il y a les vivants, les morts, et les marins. » Voilà comment débute Ultramarins, le roman de Mariette Navarro. « J’ai réalisé une résidence d’auteurs sur un cargo, lors d’une traversée de l’Atlantique : c’est avec cette première phrase que le chef d’équipage nous a accueillis », se souvient l’auteure. Qu’est-ce à dire ? « Sur l’instant, c’est flou. Mais avec les journées, le sens se devine : la mer, c’est une frontière entre les mondes, un changement d’état — liquide, contre celui de la terre ferme. En fait, ce sont des mondes entre les mondes. »

On en deviendrait mystique et à juste titre puisque le roman puise abondamment dans la veine fantastique pour nourrir son propos. « En mer, on commence par perdre le sens des échelles — non, pardon : en premier lieu, on perd l’équilibre », plaisante-t-elle. « Ensuite viennent les repères, simplement parce que l’on n’est pas coutumier de cet environnement. Et rapidement, s’impose à l’esprit que n’importe quoi peut surgir… »

Charybde et Scylla, enragées, au milieu des flots ? Par exemple. D’ailleurs, Ulysse aura servi de compagnon durant la traversée, ainsi que dans l’écriture — dans une moindre mesure.

« Lors de ce voyage, j’ai fini par développer une sensibilité particulière : en naviguant, on devient marin. Cela veut dire que l’on s’habitue à une autre normalité, même malade. Mais ces gens, avec qui nous cohabitions, ils éprouvent plus encore : c’est le tiraillement constant d’être arraché à la terre pour se retrouver jetés en mer, durant des périodes de six mois. » Après une pause, elle ajoute : « Il faut du temps pour mesurer à quel point les aventures sur l’eau sont puissantes… »

L'enfer mécanique des ports

Et plus de temps encore quand il faut renouer avec la terre : « D’abord, les ports sont des espaces d’extrême hostilité. Mécanisés, peuplés de machines immenses, de conteneurs qu’on déplace. J’ai rapidement eu l’image de La Guerre des mondes qui recouvrait les lieux — comme durant l’escale au Havre. » L’envie de repartir pour quitter cette étrange étrangeté s’impose.

« Il y a quelque chose de la science-fiction qui surgit de ces lieux. Et une fois en mer, c’est le fantastique qui s’impose, parce qu’on a là un monde prompt aux croyances. » Et quand Mariette Navarro entame Ultramarins, c’est en abordant un récit « sans beaucoup d’actions », où l’inattendu s’immisce.

Partie dans une odyssée elle aussi, l’auteure se dégage de la dimension narrative classique — ces grandes rencontres avec la magicienne Circé, le Cyclope Polyphème. « Ce sont souvent nos premières découvertes de la mythologie, mais personnellement, j’ai pu travailler sur le texte, comme dramaturge, pour une version théâtrale jeunesse. » Le roi d’Ithaque se révèle alors tout autre.

« Ce passage au royaume des Enfers, où il retrouve sa mère et ses compagnons morts au combat, est particulier. Il est dans l’échange, les retrouvailles, il ne se passe pas grand-chose. En revanche, là comme ailleurs, on peut lire cet être mélancolique, rattrapé par ses émotions. Au final, l'Odyssée, c’est un roman d’aventures, mais aussi un texte très contemplatif. » Et un texte ultramarin, peut-être bien.

Baignade transgressive

Ainsi, Mariette Navarro, comme Homère en son temps, rejoint cette littérature de l’hypothèse : chez l’aède grec, le retour d’un guerrier est perturbé par des tribulations. Et si les dieux se froissaient et peuplaient son voyage d’obstacles et de tumultes ?

La lauréate du prix Frontières — Léonora Miano 2022 organisé par l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région, aux côtés de deux laboratoires de recherche en littérature et en géographie et les Bibliothèques Universitaires de Lorraine — a pris un chemin similaire pour son roman. « J’avais envie de débuter par une transgression : des marins qui, au milieu de leur déplacement, vont se baigner en haute mer, avec l’accord de leur commandante. Mais en remontant sur le navire, tout se trouble, et l’euphorie laisse place à la peur absolue. »

Les dieux n’y sont pour rien — encore que… — mais la routine d’un voyage, comme pour Ulysse, sera fortement perturbée…

crédits photo : prix littéraire Frontières – Léonora Miano 2022 / Loraine Adam