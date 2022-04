Parcourir la littérature française, en dix chansons

On savait combien Baudelaire avait, par ses textes, inspiré des groupes de musique les plus divers : funk, death metal, hip hop ou reggae, le poète serait fier de son héritage. Sans oublier de mentionner La Tordu, qui lui offrit l’une des plus belles interprétations de À une mendiante rousse (voir en fin d’article, ou plutôt, écouter).

La démarche de Samuel Leroy se distingue nettement : « De grands auteurs m’ont écrit des paroles sur un de leurs romans favoris : j’ai composé sur des textes de François Morel (Romain Gary — La promesse de l’aube), Boris Bergman (Joseph Kessel — Nuits de princes), Jean-Pierre Lang (Céline —Voyage au bout de la nuit), Vincent Baguian (Émile Ajar — La vie devant soi), Frédéric Zeitoun (Sartre — Huis Clos)... », indique-t-il à ActuaLitté.

Et de ces rencontres, ont abouti un « concept musico-littéraire », comme il l’appelle : Un livre – Une chanson. « C’est un projet unique qui consiste à rendre hommage à la littérature francophone à travers des chansons originales », précise l’auteur-compositeur-interprète. Son cinquième opus renoue ainsi avec ses premières amours, et des collaborations improbables.

Hommage aux romanciers, certes, mais également aux paroliers qui se sont vu confier l’écriture des textes, par la suite mis en musique. Dix chansons en découlent, avec ce Chapitre I qui laisse préfigurer, peut-être, de nouvelles aventures musicales. Mais plus encore, des moments de partage, avec un public loin des salles de concert.

« Sur scène, entre les chansons, j’invite des personnes du public à lire des extraits choisis des romans, ce qui crée une véritable interactivité avec le public », nous précise Samuel Leroy. « C’est un spectacle idéal pour les médiathèques, bibliothèques, et espaces culturels. »

