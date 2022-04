Un Combat national des livres, pour élire “celui que tout le pays devrait lire

Le réseau canadien Les libraires est cette année encore partenaire exclusif de l'événement. Dans ce cadre, chaque combattant sera accompagné d’un libraire membre du réseau pour défendre leur livre. Le but étant d'entraîner la personnalité choisie pour son débat sur les ondes.

Des capsules vidéo seront diffusées sur les réseaux sociaux de Radio Canada et libraires.ca pour présenter les duos dès la fin du mois d’avril.

Cependant, le vote reste aux mains des internautes canadiens. Chaque participant aura une chance de remporter une liseuse électronique accompagnée d’une carte cadeau d’une valeur de 2000 $ à dépenser chez leslibraires.ca. En plus, la personne qui remportera le prix aura l’occasion de recevoir des conseils de lecture personnalisés de la part d’un des libraires du réseau, et ce pour une durée d'un an.

Les cinq romans sélectionnés cette année sont :

L’averti (t. 1) : La naissance d’une dynastie, de Vanessa Léger chez La Grande Marée. Elle sera défendue par le chanteur Serge Brideau et son coach libraire Philippe Fortin, Librairie Marie-Laura (Jonquière).

Tout est Ori, de Paul Serge Forest chez VLB éditeur. Il sera défendu par l’actrice Charlotte Aubin entrainé par Shannon Desbiens, Librairie Les Bouquinistes (Chicoutimi).

Rayonnements, de Ying Chen chez Leméac. Il sera défendu par l’acteur Jean Grand-Maître aux côtés de Mike C. Vienneau, Librairie Monet (Montréal).

La course de Rose, de Dawn Dumont des Éditions Hannenorak. Elle sera défendue par l’ethnologue et spécialiste aux affaires autochtones à Radio Canada Isabelle Picard et son coach libraire Frédérique Saint-Julien, Librairie Raffin (Plaza St-Hubert, Montréal).

Le vol de l’ange, de Daniel Poliquin aux éditions Boréal. Il sera défendu par l’auteur Blaise Ndala, soutenu par Émilie Carpentier, Librairie Martin (Laval).

