Pour sauver la bibliothèque, une seule solution : emprunter tous les livres (d'un coup)

S’inscrivant dans la politique d’austérité lancée par le parti conservateur en 2010, les coupes budgétaires planaient sur la petite bibliothèque de Stony Stratford. Avec comme ultime mesure le risque de voir les lieux définitivement clos, car privés des subsides publics. Cependant la communauté et les usagers de l'établissement ne l’ont pas entendu de cette oreille, se refusant à la fatalité.

Après une fermeture annoncée en 2011, un groupe de résidents, nommé Friends of Stony Stratfort Library (FOSSL, Les amis de la bibliothèque Stony Stratfort), s'est constitué. Il s’est tourné vers les réseaux sociaux pour alarmer les concitoyens.

Mais les membres ne se sont pas arrêtés là : ils ont conçu une campagne hors du commun pour venir en aide à leur structure. Intitulée Wot No Books ? [Comment ça pas de livre ?, NdR] elle consistait à consulter et emprunter chacune des 16.000 références des collections.

Les usagers se sont ainsi présentés en masse, tous venus pour opérer une razzia dans les étagères — et emprunter jusqu’à 380 livres par heure. De quoi épuiser l'intégralité de l'offre de prêt en seulement quelques jours. L’action a donné lieu à une vidéo diffusée sur YouTube, depuis devenue virale.

Les organisateurs du mouvement ont déclaré que le soutien avait été « stupéfiant », chaque usager usant de son droit d’emprunt maximum de 15 livres jusqu’à épuisement des stocks. Le message sous-jacent ? Protester contre les réductions budgétaires qu'imposait le Conseil de la ville.

La porte-parole de FOSSL, Emily Malleson, avait déclaré, à l’époque : « Un résident avait évoqué l’idée, un peu comme une blague au départ, mais nous avons pensé que c’était une excellente initiative. Et de là, c’est devenu complètement fou », rapporte le MK Citizen.

« Je pense que c’est une idée très simple, mais intelligente et qui a permis aux gens d’agir à leur niveau et de faire entendre leur voix. Cette action a montré que la bibliothèque fait partie intégrante de la communauté, qu'elle est largement utilisée par tous et pas seulement pour les livres : les DVD, les ordinateurs et autres services », poursuivait-elle.

Voyant sous ses yeux un exemple concret d’action collective, mais aussi l’image désespérante d’une communauté privée de livres, le Conseil a changé d’avis. Ce dernier a ainsi accepté de conserver l’espace bibliothèque et même d’y intégrer d’autres services communautaires, dans des locaux redécorés et des bâtiments réorganisés.

La greffière municipale Lynne Compton a déclaré : « Cela a été un exemple fantastique de collaboration entre le conseil municipal et son autorité principale, le conseil de Milton Keynes, avec l'aide des résidents locaux. » Le projet n'aurait pas été possible sans le financement du Public Works Loan Board (PWLB), du MKC S.106 Carbon Neutrality Funding et d'un donateur anonyme.

« La kitchenette du premier étage a été financée par la bibliothèque Friends of Stony Stratford et la Community Foundation. Nous sommes sûrs que ce sera un ajout très bienvenu pour ceux qui louent la bibliothèque pour des conférences et des événements. »

Elle a ajouté : « Nous souhaitons exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes impliquées. »

Si la bibliothèque Stony Stratford a bel et bien fermé ses portes, ce ne fut que de brève durée, le temps de se refaire une beauté en mars dernier avant une cérémonie de réouverture officielle. Une inauguration qui a été orchestrée par Mohammed Khan, maire de Milton Keynes, ce 26 mars.

Crédit : Facebook

via MHPBooks