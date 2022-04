The Kyiv Independent : indépendance et journalisme, en temps de guerre 

Il est considéré comme le plus grand journal anglophone en Ukraine. The Kyiv Independent a parcouru un long chemin avant de voir son compte Twitter suivi par plus d'un million de personnes lors de l'invasion de l'Ukraine, en février dernier.

La rédaction du Kyiv Post, journal libéral et pro-occidental, est licenciée en 2021 par le magnat de l'immobilier Adnan Kiva – son propriétaire depuis 2018. Les journalistes et la ligne éditoriale soutiennent la démocratie, l'intégration avec l'Occident et la libéralisation des marchés, créant un différend avec l'homme d'affaires, dont la fortune est évaluée à 242 millions $ (209 millions €), selon Le Monde.

Un mouvement de soutien est alors lancé sur Twitter par les membres de la rédaction, soucieux de défendre l'indépendance et la démocratie tandis que les relations de l'Ukraine avec la Russie ne s'améliorent pas. Une campagne de financement est lancée , aujourd'hui établie à 1,5 million £, soit environ 1,8 million €. Le Kyiv Post se renouvelle, sous un nouveau nom évocateur : The Kyiv Independent.

Invasion russe : couvrir, ou partir

Le 24 février 2022, tandis que la Russie lance officiellement l'invasion de l'Ukraine, les journalistes du tout récent Kiyv Independant s'interrogent : faut-il rester ? Partir ? À compter du 27 février, seuls six d'entre eux restent dans la capitale, à Kyiv, rapporte la rédactrice en chef adjointe Toma Istomina au Monde. Une nécessité, puisque le média devient l'un des journaux les plus suivis, au plus près du conflit : il compte aujourd'hui 2 millions d'abonnés sur Twitter, 53.500 sur Instagram, et 53.800 sur Telegram. Il devient également la principale source d’informations pour les ambassades, les organisations internationales et les expatriés.

À l'heure où des crimes de guerre sont vraisemblablement commis par la Russie, en témoignent les images insoutenables du massacre de Boutcha, le journalisme de proximité semble indispensable. Mais si les témoignages de la population sont nécessaires, tels ceux recueillis par Igor Kossov lors de l'ouverture du conflit, une question subsiste : qu'est-ce qu'un journaliste en temps de guerre ?

Pour y répondre, un nouveau livre, War Diary from the Ukrainian Resistance, publié par les éditions Nouveau Monde, dévoilera jour par jour le travail de l'équipe du Kyiv Independent. « Comment une salle de rédaction, composée essentiellement de trentenaires, se transforme-t-elle du jour au lendemain en une zone de guerre ? Comment faire son métier de journaliste quand la guerre se déroule chez soi ? » décrivent-ils dans un communiqué.

Eux qui ont décidé de rester - et même de partir au front, pour l'un d'entre eux - ont tant de choses à raconter : le travail journalistique entre les bombes et les alertes, et la vie de quinze trentenaires qui s'engagent dans la résistance et l'indépendance éditoriale. Après les agitations liées au Kyiv Post et au licenciement de l'équipe, le Kyiv Independent a démontré l'importance de l'indépendance éditoriale dans la couverture d'un conflit et de l'actualité politique.

« Ils s'appellent Alexander, Olga, Jakub, Toma, Anna, Igor, Oleg, Natalia, Daryna, Artur, Daria, Asami, Thaisa, Dylan, Sergiy... Leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. La nôtre non plus », assure l'éditeur Yannick Dehee. Le manuscrit anglais sera disponible le 10 mai ; il sera publié en France le 15 juin 2022. Les traducteurs ne sont pas encore connus.

