Le Prix d'Humour de résilience 2022 attribué à Boris Cyrulnik

L’auteur considère depuis bien longtemps et à bien juste titre l’humour comme un mécanisme fort de défense, « comme un vecteur et un facteur des plus précieux de résilience, car, par nature, il est bienveillant et créateur de liens, il est un renforçateur social. Cet humour qui permet de mettre à distance, prendre du recul, s’affranchir du désespoir et rebondir..., le moyen de dépasser certains événements difficiles, voire traumatiques, en leur proposant une autre interprétation, une interprétation qui prête à rire ».

« Au nom de notre association et de tous les gélastes de la terre, nous sommes particulièrement heureux et touchés d’en être le porte-voix en cette si belle et si appropriée occasion pour lui en faire gélastement part », indiquent les organisateurs.

Ce prix lui sera remis courant du mois de mai en la ville bourguignonne de Cluny, phare de l’occident, « en laquelle nous serons très touchés de l’accueillir et de lui remettre ce prix si mérité, lui qui pense en belle justesse que la culture, ce n’est pas simplement un passe-temps, c’est notre vie, toute notre vie, le fonds de notre vie ».

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones