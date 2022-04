Vive Haiti Livres est de retour pour une septième édition

Proposant un menu riche et diversifié en créant un carrefour de rencontre avec les acteurs de la chaîne du livre ; sa vision d’un plus large accès à l’information, une meilleure compréhension de la culture et l’implication de la jeunesse actuelle dans le changement du pays continue son chemin.

Cette septième édition, en plus de son contenu traditionnel, mettra en place une fête de littérature jeunesse en vue de sensibiliser les enfants à la lecture, créer un espace de divertissement socio-éducatif innovant pour nos lecteurs de demain et un cadre de participation active au cœur du festival.

Afin de faire rayonner davantage le livre et la lecture partout dans le pays, des activités seront organisées à travers toutes les Bibliothèques Municipales du réseau de la Direction Nationale du Livre ainsi que les Centres de Lecture et d’Animation Culturelle à partir du 25 mars.

Des activités majeures auront lieu à Cabaret, Montrouis, Verrettes et Dessalines. Évidemment, la sécurité demeure notre priorité et nous restons conscients que la situation peut changer d’ici là. En étroite collaboration avec nos partenaires et nos fournisseurs, nous serons prêts à faire preuve de flexibilité et de prudence.

La programmation de l’édition 2022 sous le thème Des Mondes et Des Visages entend ouvrir un pont vers l’autre et traiter des thématiques touchant la migration, le racisme et la diversité culturelle.

« L’année 2020 nous a poussés à transformer nos façons de communiquer et d’aller à la rencontre de l’autre. Le virtuel nous a permis d'être, ensemble, plus fort que les circonstances. Cette expérience unique nous a permis de nous redéfinir et d’ouvrir le festival au milieu francophone », affirme François Nedje Jacques, coordonnateur général du festival Vive Haiti Livres.

Grande fête annuelle de littérature contemporaine, le festival change de quartier pour s'établir au Lycée Sténio Vincent pour beaucoup plus d’espace. L'équipe est heureuse d’annoncer l'écrivain Gary Victor comme invité d’honneur du festival cette année et la présence d’une cinquantaine d'écrivains de divers horizons dans la ville de Saint-Marc, candidat comme capital mondial livre 2023 pour l’UNESCO.

Les visiteurs pourront de nouveau aller à la rencontre de leurs auteurs préférés grâce à des ateliers, des séances de dédicaces, des animations grand public, des tables rondes, des discussions ainsi que des performances artistiques.