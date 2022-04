Argyll, un projet participatif de l'édition à la diffusion

L’utopie de quatre travailleurs de l’édition en voie de réalisation. Xavier Collette, Xavier Dollo, Frédéric Hugot et Simon Pinel, disposant chacun d’une certaine expérience du secteur, établissent régulièrement quelques constats. Entre eux, ils discutent et constatent notamment les problématiques liées à la situation des auteurs, « que l’on ne peut pas considérer comme satisfaisante », nous explique par téléphone Simon Pinel.

Le premier confinement de l’année 2020 fait passer ces discussions dans le domaine de l’action : « Cela a été un déclencheur, comme pour beaucoup de gens. Pour la première fois, nous avons commencé à parler sérieusement d’une société qui serait un peu différente » dans le secteur du livre. À la tête des éditions Critic, spécialisées dans l’imaginaire, pendant 10 ans, Simon Pinel quitte la structure cette même année.

Auprès de TAg35, un incubateur rennais dédié à l’Économie Sociale et Solidaire, les quatre compères trouvent des conseils et des oreilles attentives. « On trouve au sein de TAg35 des projets comme des ressourceries, l’accueil de réfugiés, le retour de la consigne pour le verre... Autant de projets qui nous parlaient aussi, qui nous ont permis de confronter nos expériences du livre avec des réalités. Discuter avec les personnes impliquées a été un excellent apprentissage », souligne Simon Pinel.

Le premier élément du projet n’est autre que la maison d’édition Argyll, cofondée en 2021 par Simon Pinel et Xavier Dollo. « Au vu des commentaires des auteurs, en tant qu’éditeur, on remet un peu en question son métier et sa manière de le faire », explique le cofondateur.

Cette remise en question, pour Argyll, passe par un contrat d’édition conçu avec des auteurs, « auxquels nous avons demandé de rayer ou d’ajouter des éléments. Puis, avec une assistance juridique, nous sommes arrivés à un contrat, perfectible sans doute, mais que nous testons en interne et que nous rendrons prochainement disponible. » Sur les suggestions des auteurs également, la ligne éditoriale est resserrée, pour que chaque auteur, chaque titre, soit accompagné au mieux.

L’astrolabe, une librairie et Golem, un incubateur

En cours de financement, avec un volet participatif ouvert récemment, L’astrolabe vient poursuivre les efforts des quatre associés. Il s’agira d’abord d’une librairie, qui supportera une grande partie du modèle économique, « parce qu’en tant que commerce, elle permet de dégager plus vite un salaire. Par ailleurs, nous sommes deux dans l’équipe à avoir été libraires, Xavier Dollo chez Critic et au Forum du Livre et moi-même chez Critic », précise Simon Pinel.

Dans les faits, une librairie généraliste, ou plutôt « semi-généraliste » s’ouvrirait : « Nous n’allons pas nous renier, et les rayons seront au départ très tournés vers l’imaginaire », reconnaît Simon Pinel, « mais, petit à petit, elle deviendra généraliste, grâce à la participation des auteurs et des lecteurs ». La librairie serait en effet participative, à l’image de L’établi des mots, à Rennes également.

Ouverte dans un premier temps au Timbre de Maurepas, la librairie L’astrolabe proposera 1000 références mi-avril, puis 6000 titres, mi-novembre, dans les locaux définitifs de la librairie, 20 place Lucie et Raymond Aubrac.

À cette même adresse s’élèvera prochainement un incubateur, Golem, l’autre versant du projet participatif des quatre associés, qui ambitionne de « mettre toute la chaîne du livre sous un même toit ». « On peut l’appeler incubateur ou facilitateur : en tout cas, l’objectif est d’aider à la diffusion du livre sur le territoire, d’améliorer la situation des acteurs du livre sur le territoire », détaille Simon Pinel. Un tel accompagnement est pour l’instant assuré pour deux maisons d’édition, en vue de leur lancement, mais « il pourra aussi être fait auprès des librairies, ou de jeunes auteurs par exemple ».

Une plaquette à destination des éditeurs, « sorte de feuille de route pour l’exercice du métier », a ainsi été conçue par l’équipe, pour Livre et Lecture en Bretagne, et le festival L’Ouest Hurlant, dont la première édition est prévue fin avril à Rennes, sera soutenu par l’équipe.

Argyll, L’astrolabe et Golem seront réunis dans une structure commune, pour l’instant sous un statut de SAS, mais prochainement classée en SCIC, Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Cette forme juridique permettra de faire entrer des sociétaires, avec un droit d’entrée à 25 €, qui vaudra une voix dans la coopérative, quel que soit le nombre de parts achetées. « Cette coopérative accueillera des auteurs — ceux de la maison Argyll auront une part d’office — les lecteurs, évidemment, mais aussi les partenaires financiers, notamment L’établi des mots, et les fondateurs eux-mêmes. » Les parts ne donneront pas lieu à une rémunération, mais pourront être revendues, sans spéculation possible, tous les trois ans.

« Tous les sociétaires vont se rencontrer, vont parler entre eux grâce à cette coopérative, qui fournira une sorte de cadre. » À ce titre, des comités de sociétaires seraient amenés à travailler sur plusieurs sujets relatifs au livre, « comme l’accessibilité du livre numérique, par exemple », indique Simon Pinel : les résultats de ces travaux seraient diffusés largement, à l’attention de toute la chaîne du livre.

La structure sera mise en place d’ici mai-juin, avant une transformation effective en septembre-octobre. L’ouverture effective du lieu, elle, est prévue pour le mois de novembre 2022.

Plus d’informations sur la page du projet participatif.