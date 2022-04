Edithachette : “Le monde de l'édition en ébullition”, juge le Sénat... sans bouger

Premier constat : la concentration s’accélère du fait de la numérisation de notre monde. Les médias traditionnels perdent de l’influence, quand les réseaux sociaux captent auditoire et ressources. Pour y répondre, les capitaines d’industrie cherchent alors des solutions, des rapprochements, « en vue d’atteindre une taille critique ». Et l’OPA de Vivendi sur Lagardère en attesterait en tant que dernier exemple en date.

La concentration diagonale — réunissant les modèles horizontaux, verticaux et financiers — s’impose donc, pour lutter contre les acteurs numériques. Il s’agit là de regrouper différentes activités « au sein de groupes transmédias ». Ces derniers peuvent alors mettre en commun et valoriser des contenus propres, tout en maîtrisant la chaîne de valeur.

À LIRE: Bolloré au Sénat, “Beaucoup d'auteurs crèvent la faim”

Sur ce dernier point, Vincent Bolloré aura marqué l’esprit des sénateurs, indiquant que pour sauvegarder une culture française et européenne, la logique était au regroupement. Et ce, afin de lutter contre l’hégémonie américaine.

Edithachette, un monstre

La presse et les journaux ont occupé une grande partie des réflexions des sénateurs — les sujets ne manquent pas : autocensure, décrédibilisation des supports, crise déontologique, biais idéologique, etc. Pour autant, l’édition n’est pas en reste : l’absorption désormais actée de Lagardère par Vivendi, en est le meilleur exemple. 52 % du top 100 des meilleures ventes en France, 78 % de la littérature générale et 74 % du domaine scolaire : voilà à quoi ressemblerait la fusion Edithachette si l’autorité de la concurrence européenne n’intervenait pas.

Les chiffres cités par le rapport ont pour source Antoine Gallimard, pas toujours des plus fiables. Il demeure à ce titre étonnant qu'un rapport sénatorial ne confronte pas les données pour éprouver leur justesse.

Et les acteurs du livre, intervenus devant la commission, insistent : la diversité éditoriale serait menacée, la diffusion/distribution serait entre les mains d’un opérateur unique, réunissant les deux plus gros de l’Hexagone. À ce jour, « Interforum [filiale d'Editis] est un pôle majeur de distribution en France, en concurrence avec Hachette Distribution », mais demain ?

Enfin, ce sont également dans les échanges entre auteurs et éditeurs que l’équilibre se verrait bouleversé — ainsi que, plus largement, à travers « les conséquences d’une recomposition du secteur de l’édition ».

Une concentration déjà très forte

Il est vrai que face à Edithachette, la Pieuvre verte comme fut surnommé Hachette, ferait pâle figure. Or, insistent les sénateurs, « les concentrations dans le secteur des médias ne sont pas neutres pour l’information comme pour les équilibres économiques, et doivent être mesurées en prenant en compte les craintes légitimes qu’elles suscitent ». Ainsi, on espère de tout cœur depuis le palais du Luxembourg que les autorités européennes de la concurrence prendront en considération ces différents éléments dans l’examen du projet de fusion.

« Le chiffre d’affaires cumulé des deux groupes était estimé à 3,07 milliards d’euros en 2020 », relève également le rapport. Et d’ajouter que le secteur français du livre est « déjà très concentré », tout en ne sachant pas ce que la fusion représentera. Les deux options récurrentes sont posées, sans apporter de nouveauté :

● première option : céder Editis. Vivendi « échangerait » alors en bloc le deuxième éditeur le plus important contre le premier. Il s’agit de l’option la plus simple à mettre en œuvre, car elle ne poserait pas de problèmes en matière de concurrence ; ● seconde option : réaliser des ventes ciblées de certaines maisons d’édition pour répondre a minima aux exigences posées par les autorités européennes.

En outre, Vivendi n’a fait part d’aucun de ses projets, pas plus aux sénateurs qu’au Comité de groupe de Lagardère, qui a estimé « très difficile d’envisager un rapprochement » sans cessions. Le Sénat prend plus de hauteur, mais ne dit pas autre chose :

L’édition serait durablement bouleversée non seulement par la fusion, mais également par les cessions qui devront très vraisemblablement la précéder. Si certains éditeurs, comme Antoine Gallimard a pu le reconnaître à demi-mot, pourraient en tirer profit pour se développer, le mouvement est cependant plein d’inconnues pour les auteurs, les salariés et les libraires.

Aussi importe-t-il que les craintes formulées soient prises en considération.

Alors, que faire ? Rien...

Parmi les propositions, la perspective d’un renforcement tant de l’indépendance que de l’éthique figure en première ligne — et à ce titre, on suggère la création de postes de contrôle, tant par un administrateur indépendant que par des comités d’éthiques, ou encore en mobilisant l’Arcom (propositions 1 à 10). Mais en somme, cette approche est extrêmement globale.

À LIRE: Edithachette, l'anti-GAFAM, “l'argument ne tient pas”

Aussi, concernant l’édition à proprement parler, reste-t-on sur sa faim : malgré la multiplication d’analyses, d’exégèse, les commentaires et autres récits d’angoisses, aucune des 32 propositions ne concerne directement l’industrie de l’édition.

Et l’on comprend mieux, malgré les déclarations d’intention, que la concentration dans les médias portait bien plus sur la presse que le secteur du livre. Malgré l’attention consacrée à ce dernier, finalement, les journalistes et supports de presse occupent la plus grande partie des conclusions.

Le livre, et les savoirs qu’il renferme ne doivent pas être une arme si terrifiante…

Le rapport, en 380 pages, est disponibles en consultation et /ou téléchargement, ci-dessous :

crédits photo : bady abbas/Unsplash