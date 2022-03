Édition scientifique : un logiciel pour “détecter les recherches frauduleuses

Le logiciel SciDetect, dévoilé en 2015 par l'Université Joseph Fourier de Grenoble — devenue l'Université Grenoble-Alpes —, proposait déjà d'accompagner l'identification des articles scientifiques générés automatiquement, à des fins de manipulation notamment.

Les deux partenaires ont ainsi travaillé, en quelque sorte, au successeur de ce logiciel en accès ouvert, désormais nommé PySciDetect, qui permettrait « de détecter les résultats et données de recherche frauduleux dès leur soumission ». Le Dr Cyril Labbé, de l'Université Grenoble-Alpes – qui avait collaboré sur SciDetect –, a supervisé la publication du logiciel, qui « peut être téléchargé et utilisé par tous les éditeurs et l’ensemble de la communauté scientifique ».

L'éditeur de logiciels Slimmer AI a participé à la réalisation, écrit en langage de programmation Python, offrant ainsi « une meilleure compatibilité avec les infrastructures informatiques modernes ».

Parmi les améliorations apportées au logiciel, une nouvelle finesse dans la détection des parties de textes générées automatiquement, puisque PySciDetect, qui s'appuie sur des comparaisons automatiques de textes, peut identifier des éléments plus courts.

Dans le détail, les textes analysés sont comparés à un corpus d'articles générés de manière automatique, pour calculer les similarités. « PySciDetect établit ensuite un rapport sur l'article en soulignant tout contenu suspect détecté et en indiquant les parties du document qui sont authentiques ou non », précise un communiqué de presse de Springer Nature et de l’Université Grenoble-Alpes.

Volker Boeing, vice-président chargé de la gestion des contenus chez Springer Nature, précise à propos du logiciel : « Bien que le logiciel ne remplace pas, et ne doit pas remplacer, une évaluation par des humains et l’examen par les pairs, il offre un moyen complémentaire, rapide et désormais plus précis pour identifier les recherches et données frauduleuses dans les articles avant leur acceptation. »

Le logiciel PySciDetect peut être téléchargé à cette adresse.

