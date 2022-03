La Revue Ecossaise, invitation au voyage participatif

Imaginée par un quintet de jeunes Français installés en Écosse, La Revue écossaise se présente comme le premier média du genre à parler du pays à travers un prisme francophone. À mi-chemin entre le livre et le magasine, chaque numéro de ce mook sera un ouvrage original nourri des travaux des cinq fondateurs, « fous amoureux de ce pays ».

On retrouve dans l’équipe Assa Samaké Roman, journaliste, autrice et co productrice du podcast Écosse toujours, Sarah Lachhab, guide, coproductrice de ce mêmes podcast, autrice et responsable du premier blog francophone sur l’écosse, French Kilt. Mais également Jean Roman-Samaké, conseiller politique, Paul Malgrati, traducteur, poète et spécialiste de littérature écossaise à l’université de Glasgow et enfin Julien Marsault, journaliste et photographe.

Ensemble, ils ont conçu cette revue bisannuelle prévue pour paraître pendant trois ans autour de six tomes thématiques. Le premier, dont la publication est prévue pour la fin de l’été 2022, sera intitulé « Ce qui nous rassemble » mettant en avant les valeurs et histoires communes de l’équipe.

Et d’ajouter dans un communiqué : « Nous nous pencherons sur le jumelage entre les métropoles de Glasgow et Marseille au travers d’un récit photographique hors du commun, sur l’enrichissement mutuel permis par le programme européen Erasmus ou encore sur l’histoire des liens franco-écossais (l’Ancienne Alliance, ou la Auld Alliance comme on dit par ici). »

Produite en Écosse par cette équipe d’expatriés en amour avec leur pays d'adoption, la revue sera imprimée en France. Avec une identité visuelle imaginée par Manuel Marolleau, graphiste nantais, le collectif s'assure d'être loin de retomber dans les clichés et les idées reçues sur ce pays fortement lié avec la France. Pour ce qui est des textes, cette dernière comprendra des articles, des reportages, des récits visuels ainsi que des poèmes.

En plus d’ouvrages de qualité, de contenus variés et d’une invitation au voyage, le collectif entend créer une véritable communauté autour de La Revue. Une communauté virtuelle, mais pas uniquement puisque les fondateurs comptent organiser des rassemblements en Écosse « pour rassembler les communautés francophones et francophiles ».

La campagne reste toujours active pour tenter d’atteindre ses autres paliers.

Crédit : page KissKissBankBank