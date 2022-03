En corps : Klapisch et Amigorena mènent la danse 

C'est Marion Barbeau, première danseuse à l'Opéra de Paris, qui a été choisie par Cédric Klapisch pour jouer Elise, rôle principal du film. Après le documentaire Aurélie Dupont, l'espace d'un instant, le réalisateur fait régulièrement des captations pour l’Opéra de Paris. Durant le confinement, ils montent Dire merci, un film collectif de 4 minutes avec les danseurs de l’Opéra, qui se filment de chez eux avec leur smartphone.

En corps est l'aboutissement de son amour pour la danse, et de son expérience cinématographique.

Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

Le scénario, d'abord écrit par Klapisch , a finalement été écrit à quatre mains avec le réalisateur et écrivain argentin Santiago Amigorena, dont le projet littéraire en six parties, débuté avec Une enfance laconique, est publié chez P.OL. « Il me convainc qu’il faut faire confiance à une histoire assez ténue pour qu’il y ait une vraie place pour la danse… et pour le cinéma... Il faut travailler comme pour les comédies musicales dans lesquelles on alterne narration et intermèdes musicaux… » explique Cédric Klapisch à Allociné. La musique est signée Hofesh Shechter.

