Raluca Antonescu lauréate du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2022

Inflorescence, paru aux éditions La Baconnière sous la plume de Raluca Antonescu, a remporté jeudi 31 mars le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2022 lors de la cérémonie organisée au Casino de Montbenon à Lausanne. Ce beau roman choral raconte le destin entremêlé de quatre femmes entre le Jura et la Patagonie, et leur lien profond à la nature autant qu’à la maternité.

Née en 1976 à Bucarest, Raluca Antonescu est arrivée en Suisse à l’âge de quatre ans. Après une formation aux Arts décoratifs et aux Beaux-arts, elle travaille dans le documentaire audiovisuel ainsi que dans l’enseignement des arts plastiques et visuels à Genève.

Inflorescence est son troisième roman après L’inondation et Sol. « La transmission transgénérationnelle et la mémoire sont centrales dans ce livre. Quel est notre héritage, conscient ou inconscient, et comment nous construisons-nous des espaces de liberté qui nous appartiennent et sont en mesure de nous représenter? Voilà une des nombreuses questions que j’ai voulu aborder avec Inflorescence », explique la lauréate.

S'ouvrir aux lecteurs de la francophonie

Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre, d’ajouter pour ActuaLitté : « Je ne suis pas surprise de ce choix, qui me réjouit. C’est un roman à la fois bien construit et bien écrit, concis, élégant, fluide, original. Sur le fond, il touche à des thématiques à la fois intemporelles – la transmission intergénérationnelle, les secrets de famille, la maternité – et très contemporaines – le lien à la nature, l’attention portée aux forêts, aux arbres, à l’écologie, ou la prise de conscience de la place des femmes dans la société. Il présente des qualités littéraires évidentes tout en parlant à un public large. Accessible, il est également éminemment poétique. »

Pour sa 8e édition, le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2022, organisé par le Service des bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne, inaugurait une nouvelle formule et ouvrait son vote à l’ensemble des lectrices et lecteurs de Suisse romande et au-delà.

La fin d'un jury sélectionné en amont, pour offrir le choix du lauréat ou de la lauréate à une large communauté amatrice de romans. Le vote s’est tenu en ligne du 15 février au 15 mars. 367 votes ont été enregistrés. Les hommes représentent 25% des votes, les femmes 75 %. Un tiers des votes sont issus de Lausanne ou du grand Lausanne, le reste de divers cantons romands et hors de Suisse (France, Québec, Belgique, Allemagne, Cameroun, Portugal). Les personnes ayant participé au vote sont âgées entre 14 et 86 ans.

Inciter à lire, par delà les frontières

Isabelle Falconnier de commenter pour ActuaLitté : « Je suis heureuse qu’un public large et varié ait répondu à l’invitation de notre nouvelle formule du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne. Nous souhaitons avant tout valoriser la créativité et le talent des auteurs romands contemporains, faire lire leur roman, faire connaître les personnes. Permettre à tous les lecteurs et lectrices de donner leur avis in fine est une excellente incitation et motivation à le faire. »

Selon elle, le prix représente « un bon outil de politique du livre. Nous allons continuer à travailler dans ces sens ces prochaines années, en encourageant les groupes de lectures autour de ces romans, en tissant des collaborations avec des librairies et des bibliothèques à Lausanne et en Suisse romande ».

Entre 60 et 80 lectrices et lecteurs lausannois faisaient jusqu’à l’édition 2021 acte de candidature au jury, et six étaient retenus pour faire partie du jury : l’ouverture à l’ensemble du public a ainsi incité une communauté plus large à s’intéresser à la sélection 2022. La Ville est très satisfaite de ce résultat qui permet d’élargir le rayonnement des auteur·e·s en lice.

Cette nouvelle formule aura su séduire plus d’un lecteur : « Nous sommes heureux d’avoir contribué à faire connaître ces 5 plumes de Suisse romande, et ceci non seulement à Lausanne mais au-delà en Suisse romande en en francophonie. Au-delà du vote lui-même, l’intérêt suscité par ces écrivaines et écrivains, leur roman, les rencontres, les vidéos de ces rencontres, nous conforte dans notre conviction que la littérature contemporaine parle au public, qui fait preuve d’une belle curiosité », ajoute Isabelle Falconnier.

Ainsi, lors des prochaines éditions, les organisateurs souhaitent encourager la création de groupes de lecture autour de ces romans, avec un relais par les bibliothèques et librairies non seulement à Lausanne mais en Suisse romande et en francophonie voisine.

Les quatre autres romans sélectionnés étaient Illégaliste de Thierry Luterbacher, Gloria Vynil de Rose-Marie Pagnard, Longues nuits et petits jours d’Anne-Frédérique Rochat et Septembre éternel de Julien Sansonnens. Les cinq écrivaines et écrivains ont chacun été récompensés d’un prix de 5'000 francs. La lauréate reçoit en sus une résidence littéraire au Château de Lavigny offerte par la Fondation Heinrich Maria & Jane Ledig-Rowohlt et la Ville de Lausanne.

Crédit : Caroline Fernandez Syberia101 CC BY SA 4.0