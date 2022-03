Proposition de budget américain 2023 : “insuffisant”, pour les bibliothécaires  

La proposition pour l'exercice 2023 porterait ainsi le LSTA à 201 millions $, contre 197,4 millions $ pour l'exercice 2022. Un budget 2022 qui avait été d'autant plus mal accueilli que le Congrès américain avait approuvé l'été dernier une revalorisation de 9 millions $, pour atteindre un total de 206,5 millions $, avant de faire machine arrière.

Dans un communiqué suivant l'annonce de ce budget définitif pour l'année 2022, l'American Library Association (ALA), par l'entremise de sa présidente, Patty Wong, avait notamment déclaré que « [c]ette déception était un signal d'alarme pour les défenseurs des bibliothèques », espérant de meilleures nouvelles pour le projet de futur budget 2023 du gouvernement Biden.

Une inflation qui dépasse les 7%

Dans un nouveau communiqué la présidente de l'ALA estime que « [l]es augmentations de financement pour LSTA et d'autres postes éligibles aux bibliothèques dans le budget fédéral sont les bienvenues ». Non sans nuancer, car « elles ne suffisent pas à maintenir les services de bibliothèques très sollicitées et à payer les employés de bibliothèque qui assurent ces services ».

Patty Wong ne cache pas non plus sa déception suite à la diminution de 1 million $ pour le Programme d'approches innovantes en matière d'alphabétisation (IAL) administré par le Secrétariat à l'Éducation. Une réduction à 28 millions $ qui arrive au mauvais moment, selon l'association : « Les bibliothèques américaines ont besoin de plus de soutien fédéral pour répondre à la demande et résister au coût de l'inflation, qui dépasse actuellement les 7 %. »

L'an dernier, Wong avait déjà appelé les défenseurs des bibliothèques à informer les législateurs du rôle vital que jouent les établissements dans le renforcement des communautés. Un message renouvelé, cette fois-ci en les invitant à utiliser « toutes les plateformes dont ils disposent – des réseaux sociaux aux rassemblements publics, des newsletters aux blogs – pour partager des histoires racontant l'incidence des établissements, avec les élus, à tous niveaux ».

Le dispositif financier de l'exercice 2022, voté à l'été 2021, avait d'abord été accueilli plutôt favorablement, avant que l'inflation ne grimpe en flèche et que la situation économique globale se détériore. Plusieurs postes de dépense avaient notamment vu leur dotation augmenter de manière modeste, dont celui du département de l'éducation, de la Bibliothèque du Congrès, du Government Publishing Office, ou encore de la National Library of Medicine.

« Si l'Amérique veut vraiment favoriser l'amour de l'apprentissage, préparer les personnes âgées à des rendez-vous de télésanté, disposer d'une main-d'œuvre qualifiée pour des emplois bien rémunérés et soutenir la recherche et l'innovation, alors le Congrès et le président doivent fournir un financement solide aux bibliothèques », conclut Patty Wong.

Photographie : 401(K) 2012, CC BY SA 2.0