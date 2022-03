Kiyv : des livres numériques et gratuits pour une Ukraine “européenne et civilisée

nahs.haus ne vous dit probablement rien : petit groupe d'édition, il est installé à Kiyv, capitale de l'Ukraine. Ses deux propriétaires, Vladimir Nevzorov et Irina Zablotskaya, y ont créé une maison d'édition, Sky Horse. À la manière de de livres touristiques, les publications mettent en avant la singularité et la beauté de leur pays et de leur capitale : sous forme de « Top 100 », elles décryptent, décrivent lieux, symboles, drapeaux et folklores.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on le sait, le monde du livre et de l'édition est largement impacté. Création du #AdoptAUkrainePublisher pour aider les éditeurs jeunesse, gestes de solidarité envers les auteurs ukrainiens ... Les initiatives pour aider le secteur littéraire se multiplient.

Tout, sauf le silence

La maison d'édition de Vladimir Nevzorov et Irina Zablotskaya, Sky Horse, ne peut plus, pour le moment, publier de livres au format papier. La jeune femme l'a annoncé ce 13 mars, dans un post Facebook : « [Nous avons] publié de nombreux ouvrages sur l'Ukraine et sa capitale au cours des douze dernières années. Vous savez que notre pays traverse actuellement une période difficile. Hélas, nous ne pouvons plus commercialiser de livres papier. » Afin de pallier ce manque de publication, Irina Zablotskaya a annoncé une mesure inédite : leurs livres seront partagés gratuitement, au format PDF.

Disponibles sur Google Drive, trois ouvrages sont librement téléchargeables : Interesting Ukraine. Top 100 ; Interesting Kyiv. Top 120 ; et Interesting Chernobyl. 100 symbols. « Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin que l'Ukraine soit reconnue comme un État européen civilisé à part entière », explique-t-elle. Un autre livre, Ukrainian Woman’s Magic Tradition, écrit par Lada Luzina, est également offert.

Mais la raison de ce généreux partage n'est pas seulement charitable : elle est aussi politique. « J’espère qu'après avoir lu (ou simplement regardé) ces livres, vous serez convaincu que l'Ukraine est un État fort et beau, avec sa propre histoire intéressante, digne d'être membre de l'UE. »

L'Ukraine, en effet, a officiellement demandé, le 28 février dernier, à entrer dans l’Union européenne (UE). Si une adhésion « expresse » est peu plébiscitée par les membres de l'UE, la Russie, elle, semble avoir donné son feu vert. Ce lundi, selon les informations du Financial Times, le Kremlin pourrait accepter, à terme, une adhésion de l'Ukraine au club des 27. Une perspective réjouissante pour les ukrainiens, qui leur apporterait une protection contre de nouvelles tentatives d'invasion.

Le couple d'éditeurs a également lancé une campagne de dons solidaires en attendant la réouverture et le retour de leurs livres papiers : « Si vous aimez nos livres, merci de faire un don du montant que vous jugez possible. Merci d'avance d'apprécier notre travail et de nous permettre de continuer notre emploi favori ! » Un retour largement espéré, alors que la guerre de l'information et de publication fait encore rage, en Ukraine comme en Russie.

Crédits : Irina Zablotskaya / Facebook