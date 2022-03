Au Texas, une censure à huis clos des livres sur le sexe et le genre

Jeremy Glenn aurait déclaré, selon un enregistrement divulgué par NBC News, au conseil scolaire qu’il souhaitait voir purger des bibliothèques les ouvrages concernant « les transgenres, les LGBTQ et le sexe — la sexualité — dans les livres ».

Il aurait été influencé par les appels répétés de l’État et en particulier de Greg Abbott, gouverneur du Texas, à interdire ce que ce dernier qualifie de « pornographie » au sein des établissements scolaires. Abbott avait missionné l’agence d’éducation pour le Texas en demandant la création de standards permettant d’éviter la diffusion de ce qu'il considère comme des « contenus pornographiques » dans les établissements scolaires.

Dans une lettre adressée au secrétaire de l’éducation du Texas rédigé en novembre, le gouverneur texan affirmait que « les étudiants du Texas ont été exposés à des livres et à du contenu pornographiques dans les écoles publiques du Texas », avant de demander que tout district scolaire présentant du contenu « pornographique » aux élèves soit dénoncé aux forces de l’ordre.

Ces déclarations ont conduit bon nombre d’établissements à retirer les ouvrages discutant de la sexualité et du sexe en général des bibliothèques scolaires. Cependant, les républicains et les parents soutenant le parti conservateur ne se sont pas arrêtés là et ont ciblé d’autres titres faisant référence aux sujets LGBTQ ainsi qu’à la « théorie critique de la race ».

Cette enquête sur le contenu des fonds des bibliothèques scolaire s’inscrit dans le cadre d’un mouvement plus large de la part de certains responsables républicains. Ainsi, en Floride, le gouverneur Greg Abbott a fait entrer en vigueur le projet de loi « Don't Say Gay », ce 28 mars : cette nouvelle législation interdit aux professeurs d'aborder les sujets relatifs au genre ou à l'orientation sexuelle avant la fin du third grade, autrement dit le CM1, dans notre cursus scolaire.

« Pas de place pour cela »

D’après le site NBC News, Jeremy Glenn aurait ajouté au cours de la réunion du conseil scolaire du 10 janvier : « Il y a deux sexes. Il y a un masculin et un féminin. Je reconnais qu’il y a des hommes qui pensent qu’ils sont des femmes. Et des femmes qui pensent qu’elles sont des hommes. Encore une fois je n’ai aucun problème avec ce que les gens veulent croire, mais il n’y a pas de place pour cela dans nos bibliothèques. »

Suite à cette réunion, le rapport indique que le district scolaire procéderait à un « examen » de tous les titres de ses bibliothèques. Au cours des deux semaines suivantes, le district scolaire s’est lancé dans l’un des plus grands retraits de livres à travers le pays, purgeant ses collections d’environ 130 titres des rayonnages pour mise en examen.

Près des trois quarts de ces ouvrages présentaient des personnages ou des thèmes LGBTQ, selon une analyse des médias ProPublica et Texas Tribune, rapporte NBC. Parmi les autres, des titres traitant du racisme, de l’éducation sexuelle, de l’avortement et des droits des femmes. Deux mois plus tard, un comité d’examen a voté pour interdire définitivement trois de ces livres et remettre les autres sur les étagères. Les trois titres concernés sont This Book is Gay par l’auteur transgenre Juno Dawson, Out of Darkness d’Ashley Hope Perez et We are the Ants par Shaun David Hutchinson.

Pour justifier ses dires, au début de la réunion, le surintendant évoquait le penchant très conservateur de la communauté et des membres du conseil scolaire de Granbury, avisant les employés de l’école qui pourrait avoir des convictions politiques différentes : « Vous feriez mieux de les cacher. » Et d’ajouter : « Ici, dans cette communauté, nous serons conservateurs. »

Il a également expliqué que l’examen des 130 titres n’était qu’une première étape vers une évaluation plus large du catalogue des bibliothèques scolaires. « À Granbury et dans tout le Texas, nous voyons des parents émettre des réserves et exiger que les élus mettent en place des garanties pour protéger leurs enfants contre les contenus qui ne servent aucun objectif académique, mais poussent plutôt un récit politique », a déclaré Glenn dans un communiqué.

Des experts juridiques assurent que le surintendant violait potentiellement le Premier amendement concernant le droit à la liberté d’expression au sein des écoles, mais ils soulèvent également des inquiétudes quant aux lois fédérales sur les droits civils qui protègent les étudiants contre la discrimination fondée sur leur sexe et leur sexualité.

« Cet audio est vraiment une preuve de discrimination anti-LGBTQ et en particulier anti-trans » a ajouté Kate Huddleston, avocate à l’American Civil Liberties Union of Texas.

L’une des employées du district scolaire de Granbury, présente à la réunion du 10 janvier avec les bibliothécaires, a déclaré que, quels que soient les livres retirés des étagères ou rendus à ces dernières, les commentaires de Glenn lui faisaient peur au point de ne plus oser afficher ou acheter des livres LGBTQ à l’avenir — un effet dissuasif qui, selon elle, pourrait limiter la diversité des catalogues de la bibliothèque de Granbury pour les années à venir. « Il a littéralement dit que les livres sur les questions trans n’avaient pas leur place dans une école », a-t-elle déclaré à NBC. « C’était alarmant. »

