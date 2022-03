L’été de la sorcière, roman de l’harmonie retrouvée

Mai est une petite fille « difficile à comprendre » et « difficile à vivre ». Ainsi la qualifie sa maman. Mais ce n’est pas l’avis de sa grand-mère, chez qui elle part passer un été. Mai en effet ne veut plus aller à l’école et a tendance à être angoissée.

Chez sa grand-mère, qui est un peu sorcière et vit à la campagne, elle apprend à faire de la confiture ou à mettre de l’ordre dans la maison, mais surtout à développer les qualités que doit posséder une « bonne sorcière ». Pour cela, elle doit se coucher tôt, se lever tôt, faire du sport et manger correctement.

Ainsi L’été de la sorcière est un roman d’apprentissage, à la japonaise. C’est-à-dire que les personnages sont en quête d’harmonie, avec la nature et avec leurs semblables. Même si elle connait parfois des moments difficiles, Mai retrouve donc la santé chez cette grand-mère d’origine anglaise, originale et un peu vieux jeu.

La grand-mère en effet est solide et réfléchie. Elle a de ce fait des réponses aux questions existentielles que se pose Mai. Elle lui transmet en quelque sorte une philosophie de vie, apte à l’aider à se diriger et à être forte quoiqu’il advienne.

Au passage, l’auteure dénonce le conformisme et les brimades qui sévissent dans les écoles japonaises et sont cause de phobie scolaire chez les enfants.

« Il n’a jamais été aussi difficile qu’aujourd’hui de vivre simplement, de vivre une vie simple et sincère. La société a de plus en plus tendance à se diviser en groupes, à rechercher des leaders qui parlent d’une voix forte, à exclure ceux qui sont différents. La sincérité de la pensée individuelle est bien souvent raillée, parfois même considérée comme dangereuse. (…) Nous n’avons pas besoin de parler d’une voix forte, nous pouvons tout à fait parler et communiquer avec une petite voix. Que ce livre leur chuchote ce message », écrit ainsi l’auteure dans sa postface.

Ce court roman est donc empreint d’une certaine poésie du quotidien, de respect de la nature, de soi-même et des autres. Il s’en dégage une impression de bonheur simple, que l’on retrouve également dans beaucoup de romans japonais contemporains.

Sa lecture est de ce fait ressourçante et apaisante. Tout comme Mai, on se sent en accord chez cette grand-mère bienveillante et aimante.