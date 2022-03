Rwanda : le silence des mots, un documentaire cosigné Gaël Faye

Concessa Musabiynama, Marie-Jeanne Muraketete et Prisca Mushimiyimana racontent la violence subie et témoignent pour l’Histoire. Elles affirment avoir été violées par des militaires français de l’opération Turquoise, une intervention militaire de 2500 hommes déployés pour mettre fin au génocide. Elles ont parlé une première fois pour déposer plainte auprès de la justice française en 2009 et 2012.

Depuis, l’instruction qui a été confiée au pôle « Génocide et crimes contre l’humanité » du Tribunal de Grande Instance de Paris, est au point mort. Le temps passant, les rescapés ont le souci de conserver la mémoire pour eux-mêmes. La peur de l’oubli et l’entorse à la transmission de la vérité hante ces femmes depuis bien longtemps. Toutes ont affirmé avoir besoin de « déposer » leurs mots. Concessa, Prisca et Marie-Jeanne retournent avec leurs enfants sur les lieux du génocide et des crimes.

Ces trois survivantes affrontent leur passé, un cheminement douloureux mais nécessaire pour se libérer et entrevoir l’avenir. Enfin. Avec subtilité et pudeur, ce film signe une réflexion sur l’indicible, le pouvoir des mots et le poids du silence.

« L’histoire d’un génocide ne finit jamais de s’écrire et les témoins qui ont réchappé au désastre se risquent parfois à nous raconter des histoires dont il ne reste que des ruines, des récits dont les mots sont des silences », indique Gaël Faye.

Le documentaire sera diffusé le samedi 23 avril 2022 à 18h35 sur Arte et sur arte.tv/reportage jusqu'au 19 mars 2025, dans Arte Reportage.

Rwanda, les repères historiques, par Arte :

1897 Le Rwanda, gouverné par des Tutsi, minoritaires en nombre, qui avaient la maîtrise de la monarchie depuis très longtemps, tombe sous la domination coloniale de l’Allemagne.

1919 A la fin de la Première Guerre mondiale, le Rwanda revient à la Belgique, qui s’appuie sur la monarchie en place pour gouverner et véhicule des stéréotypes racistes. Peu à peu, l’Autre est identifié en termes raciaux.

1959 - 1961 Après des luttes qui ont opposé les paysans, majoritairement hutus, aux autorités coutumières tutsis, beaucoup de Tutsi sont chassés et des élections mettent en place une majorité hutu, soutenue par les Belges.

1962 Indépendance du Rwanda qui abolit la monarchie un an plus tôt. 1973 Le Président Grégoire Kayibanda est renversé par un coup d’état militaire mené par Juvénal Habyarimana qui continue à perpétrer les tensions entre Hutu et Tutsi jusqu’en 1994.

1990 La France intervient pour protéger le Président et forme son armée contre les attaques du Front Patriotique Rwandais (FPR), créé en Ouganda par Paul Kagame, enfant d’exilés qui avaient fui les persécutions régulières contre les Tutsi depuis le début des années 60.

Avril 1994 L’avion du Président est abattu alors qu’il revient d’un sommet en Tanzanie sur l’application des Accords de paix d’Arusha, signés en vain en 1993 avec le FPR. Le « Hutu power », la faction la plus raciste des dirigeants au pouvoir, élimine ses opposants et forme un nouveau gouvernement. C’est le début du génocide. Le FPR lance l’offensive vers Kigali.

Juin 1994 Début de l’intervention militaire et humanitaire française baptisée Opération Turquoise. Elle n’arrête pas les massacres qui ont fait en 100 jours plus de 800 000 victimes selon les Nations Unies.

Juillet 1994 Les troupes du FPR occupent la majorité du territoire et mettent fin au génocide. Paul Kagame, qui sera élu par la suite, est toujours Président aujourd’hui.

2012 Un rapport français sur l’attentat d’avril 1994 indique que l’avion a été abattu par deux missiles tirés depuis le camp de Kanombé, aux mains de la garde présidentielle de Juvénal Habyarimana.

Juin 2021 Emmanuel Macron se rend à Kigali et reconnait les responsabilités de la France dans les événements ayant conduit au génocide, suite à la remise du Rapport de la Commission Duclert, dans lequel n’est fait aucune mention des viols par les soldats français. Aujourd’hui, les plaintes contre X déposées en 2004 et 2012 par les trois femmes qui témoignent dans le film sont toujours en cours d’instruction.

crédits photo © Sébastien Daguerressar