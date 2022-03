Ensemble, c'est mieux” : entre manifestations littéraires, une nécessaire solidarité

Au-delà de son ancrage territorial incontestable, notre association participe activement au renforcement du réseau régional des manifestations littéraires mené sous la houlette du centre de ressources Interbibly.

L'association avait rejoint en 2018 le réseau RELIEF qui réunit autour de valeurs communes une quarantaine d’acteurs francophones organisant événements littéraires et festivals. Car l’équipe du Livre à Metz en est convaincue : ces réseaux, en plus de donner les moyens d’une parole collective auprès des instances publiques, sont source de richesses par les partages et les échanges qu’ils provoquent entre pairs.

Du national…

Quand notre festival se déroule en même temps qu’un autre, tels L’Escale du livre à Bordeaux ou Le Printemps du Livre à Grenoble, plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues, les organisatrices enchaînent les discussions pour trouver un arrangement dans leurs programmations afin que les invités communs puissent participer aux deux événements.

Quand le coronavirus a fait son entrée en scène et provoqué l’annulation de nombreux événements, les membres de ces réseaux ont partagé des idées pour faire exister autrement ces manifestations. Ici, pas de concurrence, mais plutôt du soutien, des encouragements, des conseils.

Le festival Le Livre à Metz a ainsi eu l’opportunité, grâce à la proposition de l’équipe du Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, de programmer durant cette manifestation deux des débats qui auraient dû se dérouler à Metz en avril 2020. Une solidarité remarquable qui a abouti à un partenariat pérenne : désormais, les deux équipes programment chacune dans leur événement respectif une rencontre imaginée ensemble.

La collaboration dépasse aussi le national grâce aux liens étroits qui se sont tissés avec la Wallonie et les Pays-Bas dont les institutions littéraires mettent en lumière des auteurs qui s’inscrivent dans la thématique de l’édition.

... au régional…

En 2021, à la suite du festival, Le Livre à Metz a organisé avec Interbibly une journée d’échanges entre professionnels dans l’optique de partager les bonnes pratiques, répondre à une problématique précise (contrats, accueil des auteurs, rémunération, etc.), mettre en place des mutualisations (logiciels logistiques, attachée de presse…) et développer des axes de réflexion pour l’avenir.

Brigitte, reponsable logistique et administratif, et Claire de Guillebon, téléphone en main

En 2022, une journée du même type se déroulera juste après « Les Imaginales » d’Épinal pour poursuivre ces partages. Elle y invitera des associations de libraires pour y poser la question du lien entre elles et ces manifestations littéraires.

... en passant par le local

Enfin, que cela soit pour le festival ou pour les actions au long cours, Le Livre à Metz s’associe avec les forces vives de la Ville, la Métropole et du Département pour proposer des médiations transversales qui touchent un public large : cette année sont nés un atelier « littérature, photos et musique » imaginé avec la Cité musicale-Metz ; des ateliers jeunesse avec la librairie Le Préau, le musée de la Cour d’or, Batigère ou l’association Pédiatrie enchantée ; des débats avec l’université de Lorraine, l’espace Bernard-Marie Koltès ou Passages Transfestival ; des rencontres avec le FRAC Lorraine, les bibliothèques et médiathèques de Metz et du Département ; des projections cinéma avec l’association CinéART.

Et tant d’autres…

Si L’équipe du Livre à Metz s’implique autant dans ces réseaux, c’est parce qu’il en découle une synergie qui dépasse les événements de chacun, qu’elle les intègre à un tout plus large qui mobilise les intelligences collectives. Et ces intelligences additionnées seront sans aucun doute un terreau fertile pour rebondir et réagir dans des contextes bousculés.

Claire de Guillebon