La pandémie a renforcé le piratage de livres, avec plus d'impunité encore

Pour l’industrie du livre, le piratage représenterait un manque à gagner évalué à 771 millions € chaque année — ce qui représente 31 % du chiffre d’affaires du secteur (hors scolaire et exportations), note la récente étude. Au global, les pertes pour le pays se chiffreraient à 1,88 milliard € et 322 millions pour le fisc. Des sommes significatives, ayant pour conséquence un manque pour l’emploi : 5400 personnes dans la chaîne d’approvisionnement seraient perdues et 13.100 postes dans les industries connexes.

Une progression du piratage d’ebooks

Après un tel coup de massue, examinons les données dans le détail : 35 % de la population âgée de plus de 15 ans, 81 % des étudiants à l’université et 56 % des professionnels (avocats, notaires, comptables, ingénieurs, architectes, etc.) ont recours au piratage (ebooks ou livre audio). Par conséquent, seuls 68 % des Italiens estiment qu’ils puissent être punis pour ces exactions. Et les mauvaises manières s’instaurent.

En effet, le piratage d’ebooks s’est développé amplement durant les deux années passées de pandémie. L’étude réalisée pour l’AIE avec Ipsos pointe qu’un Italien sur trois s’adonne au téléchargement illégal. De quoi pousser les éditeurs à interpeller le gouvernement pour qu’il intervienne.

« Lire, écouter ou même diffuser des ouvrages contrefaits contribue à prier les éditeurs de ressources économiques et d’emplois. Cela détourne les recettes fiscales de l’État, réduit les possibilités pour les jeunes créateurs de vivre de leur travail grâce à leurs droits d’auteur », indique le président de l’association, Ricardo Franco Levi.

Et d’appeler ses concitoyens à prendre conscience que le piratage nuit à tout un chacun — d’autant plus qu’il concerne toutes les industries créatives, depuis les livres en passant par la télévision, le cinéma ou la musique.

Les professionnels en appellent donc à un accroissement des pouvoirs de l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), dans la lutte contre les pirates. « Les différents projets de loi actuellement en discussion témoignent par ailleurs de l’aveu, désormais généralisé, d’intervenir, afin de prévenir, et réprimer, le cas échéant, la diffusion illicite de contenus protégés par le droit d’auteur », ajoute le président de la Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti. Car les médias sont également concernés.

Le président d’Ipsos, Nando Pagnoncelli insiste sur la pédagogie : 82 % des pirates opèrent la distinction entre plateforme légale et illégale (contre 84 lors d’une précédente étude). Mais ils estiment de plus en plus ne courir aucun risque : 39 % estiment qu’il n’y a d’ailleurs rien de grave dans leurs activités sur la toile.

Ils sont 23 % à avoir téléchargé illégalement des livres audio ou numériques, 17 % à les avoir reçus d’amis ou de la famille, et 7 % à avoir photocopié l’intégralité d’ouvrages. 6 % assurent avoir eu recours à des clefs USB quand 5 % ont même acheté des photocopies de livres…

Pour les maisons, les secteurs les plus touchés sont la fiction et la non-fiction — avec une estimation de 36 millions d’exemplaires par an (tant papier que numériques) et une perte de 423 millions €. Les copies réalisées dans le secteur universitaire représenteraient elles 6 millions d’ouvrages, pour 230 millions €. Côté professionnels, on atteindrait 2,8 millions d’exemplaires avec 118 millions € perdus.

De leur côté, éditeurs de presse et de livres ont passé un accord de collaboration : les deux organisations professionnelles s’engagent de la sorte à travailler à la sensibilisation des administrations (lobbying) ainsi que des citoyens (communication), pour mieux faire entendre leurs voix.

L'étude complète, dévoilée ce 29 mars, est disponible ci-dessous (en italien) :

crédits photo : Tom Briskey/Unsplash